Este año las enfermedades respiratorias se adelantaron, y la cantidad de casos de bronquiolitis llevó a que las guardias pediátricas de toda la Argentina tuvieran más consultas que las habituales.

Gualeguaychú no fue ajena a este escenario y la sala de terapia intensiva llegó a tener el 70% de las camas ocupadas.

Sin embargo, el receso por las vacaciones de invierno mejoró el cuadro significativamente, la tasa de internación pediátrica bajó a un 20% y no hay ningún niño internado por dificultad respiratoria.

En el momento más álgido, la guardia del Hospital Centenario llegó a atender más de 200 consultas diarias, de las cuales la mayoría eran por cuadros respiratorios.

Por su parte, el neumonólogo infantil, Federico Gini Cambaceres contó que “a nivel nacional se ve un descenso de circulación viral en cuanto a hisopados y positividad”.

En tanto, mencionó que los casos que se están observando en el consultorio son “broncoespasmos, infecciones de garganta, otitis, algún cuadro abdominal y algún chico que se golpea jugando”.

Así mismo, el tiempo de espera en la guardia ha bajado considerablemente y se observa más demanda en el sector adulto que en el de niños.