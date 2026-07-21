El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Educación dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, reanudó las clases de apoyo escolar en los distintos espacios barriales tras el receso invernal. Las actividades continúan en sus días, horarios y sedes habituales para brindar acompañamiento pedagógico a estudiantes de nivel primario.

La iniciativa busca acompañar las trayectorias escolares mediante la revisión de contenidos clave como lectura, escritura y matemática. En cada encuentro, los docentes combinan tareas de estudio con dinámicas recreativas y lúdicas, generando un entorno propicio para el aprendizaje compartido y el desarrollo de capacidades.

Lugares, días y horarios de funcionamiento

- La Cuchilla: lunes y miércoles de 15 a 16:30 h en el SUM La Cuchilla (Sáenz Peña y Jauretche).

- Polideportivo Norte: lunes y jueves de 9:30 a 11 h en el Polideportivo Norte (Sáenz Peña y Bulevar Montana).

- San Francisco: martes y jueves de 16:30 a 18:00 h en el SUM San Francisco (Rioja 75).

- Suburbio Sur: lunes, miércoles y jueves de 10 a 11:30 h. Lunes, martes, miércoles y jueves de 16 a 18 h en el SUM Suburbio Sur (Irazusta y Camilo Villagra)

- Perigan: martes, jueves y viernes de 16:30 a 18 h en el SUM Perigan.

- Curita Gaucho: martes y viernes de 15 a 16:30 h en el Nodo Curita Gaucho.

- Los Espinillos: miércoles y viernes de 10 a 11:30 h. Martes y juves de 15 a 16:30 h en el SUM Los Espinillos (Soldado Mosto y J. B. Justo)

- Zuppichini: miércoles y jueves de 16:45 a 18:15 h en el Centro Anhelado Sueño (Rioja y Massaferro).

- Munilla: martes y viernes de 9:30 a 11 h. Miércoles y viernes de 16.15 a 17:45 h. En SUM Munilla (Chalup 567).

Las familias interesadas pueden inscribirse o realizar consultas directamente en el SUM o Centro de Salud (CAPS) de su barrio en los horarios indicados. Para más información, se encuentra disponible la línea telefónica de la Dirección de Educación: 3446 320310.