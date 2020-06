Tras el suicidio de su hermano, se enteró que será tía: "Él no lo sabía"

Sin embargo, a diez días de la tragedia, Pamela sorprendió a todos sus seguidores con una noticia inesperada. Y es que, en el marco del ciclo de entrevistas PameLive, que produce Jotax Digital, decidió tener un mano a mando con el psicólogo clínico especialista en adicciones, Marcelo Plotnik, y contó que Yamila, la novia de Franco, está esperando un bebé.

“Me prometí y prometí no quebrarme. Estoy bien, la verdad es que estoy bien. No voy a cortar el live, lo vamos a hacer porque es un tema muy importante el que vamos a tocar. Es un tema muy delicado. Una problemática gigante que el mundo atraviesa”, comenzó diciendo David visiblemente afectada. Y confesó que quería hablar del problema de las adicciones, que “siempre estuvo en agenda”, por pedido de la gente que está sufriendo por esta situación.

Abriendo su corazón, Pamela dijo: “Hoy corresponde hablar y contarles en primera persona. Estoy bien, se que no se condice con la imagen que tengo… me van a ver ojos tristes. Pero estoy bien. Por amor y respeto a la mamá y papá de Franco, que nos están mirando, es que no me quiero quebrar. Todo lo contrario: quiero sumar, quiero que sirva, quiero ayudar. La verdad es que no tengo derecho... pero estoy triste”.

Sin embargo, en medio de su profunda desazón, la conductora comunicó algo que ni ella se imaginaba que fuera a ocurrir. “Tengo una linda noticia y es que voy a ser tía. Nos enteramos después. Él no llegó a saberlo, pero su novia nos va a dar un bebé. Dios lo quiso así. Quiso que un pedacito de Franco esté en el vientre de Yamila. Así que hoy nos da fuerza: a ella, a su mamá, a sus abuelos... Mas allá de la tristeza, hay una enorme felicidad que a veces es contradictoria. Pero hoy juro que estoy inmensamente feliz, a pesar del dolor. Están las dos cosas a la vez”, confesó Pamela.

Tras este anuncio, Pamela presentó a Plotnik, quién forma parte del Cuerpo de Directores de Casa del Sur, una ONG dedicada al tratamiento de chicos con adicciones en la que estuvo internado su hermano. Y remarcó: “Es un tema muy duro, pero más común de lo que a uno le gustaría o de lo que uno no espera. Pasan los años y combatimos las drogas. Los comunicadores tenemos que plantar bandera: la droga mata. No hay vueltas”.

En ese sentido, el psicólogo explicó: “En un mundo de éxitos, a los que les va mal no se los tiene en cuenta. Y, ante la búsqueda de conseguir el éxito, aparece lo rápido, lo inmediato. Una sustancia te hace sentir que en 15 minutos lograste algo”. Entonces, David habló de lo importante que es que el entorno afectivo del adicto encuentre la ayuda necesaria como para sobrellevar esta problemática.

“Quiero usar este espacio de servicio para enviarle un mensaje a las familias que están atravesando en acompañar esta situación. Uno de los caminos donde se aferran muchos es en la palabra de Dios, encuentran solución en la Fe. ¿Cuáles son los tratamientos más efectivos para intentar rescatarlos de este tormento?”, preguntó Pamela. Y el especialista explicó: “Hay que acercarse a un profesional, no todos los tratamientos son para todos los pacientes. Deben encontrar un lugar donde puedan hablar”