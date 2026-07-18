El miércoles pasado, la selección argentina se impuso por 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. En medio de la euforia de los festejos, los jugadores vieron una bandera enrollada que había caído desde la tribuna. Al abrirla observaron el mensaje directo y representativo que estaba escrito: “Las Malvinas son argentinas”. La repercusión en redes sociales y medios, tanto ingleses como locales, fue inmediata. La situación llegó a tal punto que, a nivel global y en Reino Unido, las búsquedas sobre las islas crecieron hasta alcanzar números históricos.

A escala global, el interés por las Islas Malvinas registró un incremento del 2.400% en la última semana, según los datos de Google Trends, el mayor salto en la atención digital de los últimos años.

Las consultas más populares a nivel internacional incluyeron términos como “malvinas”, “las malvinas”, “falkland”, “falklands” y “argentina”. La búsqueda “las malvinas son” aumentó un 250%, mientras que “argentina malvinas” subió un 20%. En contraste, búsquedas históricamente frecuentes como “falkland islands” y “falklands war” tuvieron ligeros descensos.

La coincidencia temporal apunta directamente al partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, un cruce que reactivó en los usuarios británicos la curiosidad por uno de los conflictos históricos y geopolíticos más sensibles entre ambos países. Si bien Google Trends no identifica las causas de cada pico, la magnitud del salto y el momento en que se produjo permiten establecer esa asociación con solidez.

Entre las nuevas consultas en ascenso a nivel mundial sobresalen “pancarta malvinas”, “argentina pancarta malvinas”, “argentina falklands banner” y “las malvinas son argentinas o inglesas meaning”, varias de las cuales presentan aumentos puntuales que en algunos casos superan el 500%. Frases como “qué son las malvinas para los argentinos” y “qué son las malvinas argentinas” también figuran entre los principales crecimientos registrados por la plataforma.

El análisis temporal global muestra que el interés por las Islas Malvinas se mantuvo estable durante el último año, con un crecimiento del 70% respecto al año anterior. El salto de la última semana, sin embargo, supera cualquier otro registro desde 2004, según la serie histórica de Google Trends, y no encuentra precedentes en magnitud dentro de los datos disponibles.

Fuente: Infobae