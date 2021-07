Tras ganar su primer partido y con refuerzos, Juventud recibe a Depro

El triunfo le dio un poco de aire a los conducidos por Acosta, aunque pese a la victoria no pudo salir del fondo de la tabla. Este domingo recibe a Defensores de Pronunciamiento, equipo al que se impuso 1 a 0 en el último choque entre ambos en 2020 (previo a la pandemia) con gol de Leandro Larrea.

El equipo de nuestra ciudad además modificó su plantel esta semana, con cuatro que se fueron (Rodrigo Gauna, Ricardo Villalba, Elías Amarillo y Martín Erramundegui) y la misma cantidad que llegaron: los defensores Nahuel Amarilla y Guillermo Saliadarre junto a los delanteros Juan Martín y Cristian "el Tata" Curuchet. Amarilla y Martín ya están concentrados para el duelo ante Depro, aunque arrancarían desde el banco.

Para el choque ante Defensores Acosta podría repetir equipo. Es decir que iría con Lucas de León; Juan Luis Alfaro, Nicolás Trejo, Lautaro Brienzo e Ignacio Abraham; Hernán Vargas, Gonzalo Saucedo, Ignacio Schell Grane y Francisco Pereyra; Exequiel Fiorotto y Brian Parada.

Seguí el partido en vivo en RadioCeroFM.com | FM 104.1

Por su parte, Depro viene de igualar sin goles con Boca Unidos de Corrientes en el “Delio Esteban Cardozo”. Suma 14 puntos, 8 más que el elenco del Beto Acosta.

El DT Sergio Chitero pondría en cancha a David Correa; Yair Gurnel, Milton Alvez, Iván Valente y Mariano Mauri; Lucas Larroza, Alejandro Rizzo, Johan Laureiro y Agustín Guiffrey; Hector Echagüe y Lautaro Robles.

Santiago Folmer de Victoria será quien dirija el choque entre los elencos de la Costa del Uruguay por la décimo tercera fecha del Federal A.

Triunfo de Douglas Haig

En el adelantado de la fecha, el equipo de Pergamino derrotó a Crucero del Norte por 1 a 0. El único tanto del partido fue anotado por Brian Flores de penal a los 42´ de la etapa inicial. Con este triunfo Douglas quedó tres puntos arriba de Juventud.

El resto de la fecha

Este domingo se completa la fecha 13 con el siguiente programa de partidos:

15.00 Racing de Córdoba vs Chaco For Ever

Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario)

15.00 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs Central Norte

Árbitro: Guillermo González (Chaco)

15.00 Boca Unidos vs Defensores de Ramallo

Árbitro: Federico Torneo Guaymas (Salta)

15.30 Gimnasia y Tiro de Salta vs Sportivo Belgrano

Árbitro: Pablo Núñez (San Juan)

15.00 Sportivo Cañada de Gómez vs Unión de Sunchales

Árbitro: Jorge Sosa (Corrientes)

Libre: Sarmiento de Resistencia