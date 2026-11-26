La Cámara de Diputados debate este jueves, desde las 12, el proyecto de Presupuesto 2027, cuya aprobación busca el oficialismo como señal de previsibilidad económica. La iniciativa proyecta un crecimiento del 4%, inflación anual del 18%, dólar oficial de $1.847,60 a diciembre de 2027 y sostiene el superávit fiscal como eje. Entre los puntos más sensibles aparecen el financiamiento de la discapacidad —para el que se incorporaron partidas tras negociaciones— y el presupuesto universitario, que sigue generando cuestionamientos por considerarse insuficiente.

Durante la sesión se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con 141 votos afirmativos, cero negativos y 99 abstenciones, Además, están previstos los debates por los acuerdos comerciales del Mercosur, la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y otras iniciativas de menor alcance.

En cambio, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, fue postergado para las sesiones extraordinarias de diciembre. El oficialismo confía en alcanzar el quórum, aunque mantiene negociaciones con bloques provinciales y dialoguistas.

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La votación terminó con 141 votos a favor y 99 abstenciones. En este último bloque se encolumnaron los legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Elijo Catamarca, Encuentro Federal y parte del bloque Provincias Unidas, que terminó votando dividido.

Aunque no se esperaban discursos, desde Unión por la Patria tomó la palabra la diputada Julia Strada, quien calificó la reforma como “bochornosa” e “irracional”.

Strada además hizo referencia a que las modificaciones que más tarde se iban a aprobar “hacen retroceder al Banco Central en varios aspectos; se acortan las funciones, sin atender a la economía real, y se ponen en riesgo las reservas del Banco Central y de los argentinos”. En cuanto a la famosa independencia del BCRA, Strada dijo: “¿en serio vamos a hablar de independencia del Banco Central?”, y señaló que Santiago Bausili, presidente del BCRA, fue socio en una consultora del ministro de Economía, Luis Caputo. Para ejemplificar esa relación entre los dos funcionarios, la diputada trajo el ejemplo del Ueno Bank.

Fuente: Infobae