Tras asumir formalmente como ministro del Interior, Diego Santilli se lanzará a una gira por las provincias que tendrá a Entre Ríos como su primera parada.

El jueves, en tanto, recibirá en la Casa Rosada al salteño Gustavo Sáenz. El objetivo del flamante Ministro es buscar apoyos para el Presupuesto 2026 y la agenda de reformas que empuja Javier Milei.

Al confirmar la visita de Santilli, Frigerio destacó la relación personal y política que mantiene con el funcionario. “Tenemos un vínculo con el nuevo ministro de muchísimos años. Somos amigos de toda la vida, prácticamente, así que muy contento con su designación como ministro en esta etapa”, expresó el gobernador en declaraciones a la prensa.

Además, subrayó: “Hacen falta construir consensos para encarar las reformas que la Argentina viene pateando para adelante hace muchísimo tiempo, y que necesita para consolidar una estabilidad macroeconómica que nos permita ahora sí un proceso de desarrollo económico y de crecimiento sostenido”.



La jura

El martes, en un acto breve en el Salón Blanco, presidente Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli para asumir el cargo de Ministro del Interior, formalizando el cargo que venía ejerciendo en los últimos.

No hubo discursos ni palabras de agradecimiento. Solo la toma de juramento del Presidente y un abrazo efusivo con Santilli, quién el viernes renuncia a su banca para poder asumir. Estuvieron presentes los ministros del Poder Ejecutivo, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También los hijos de Santilli y su esposa.

Fuente: APFDigital