Un hombre de 27 años fue detenido este jueves por la tarde luego de un procedimiento policial llevado adelante por personal de la Comisaría Sexta, en el marco de una causa por incumplimiento judicial y resistencia a la autoridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.10, cuando los efectivos acudieron a la zona de Quijano y 10 de Junio tras la activación de un botón antipánico. Al advertir la presencia policial, el individuo se dio a la fuga, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda por el sector.

Tras un recorrido por las inmediaciones, el sujeto fue finalmente interceptado en la intersección de las calles Manuel Payva y J. Irazusta. Al momento de ser identificado, el hombre extrajo un arma blanca e intentó agredir al personal policial, por lo que fue reducido y aprehendido de inmediato, sin que se registraran heridos.

Luego del procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía en turno, quedando el detenido a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.