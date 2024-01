Lo que en un primer momento se informó en algunos medios, sobre todo de Buenos Aires, que se estaba frente a un femicidio producto de un ataque de varios hombres contra la joven de 23 años, hasta el momento no logra hacer pie, al menos con los datos iniciales aportados por la autopsia practicada en la morgue de Oro Verde de Paraná.



Si bien los fiscales Gamal Taleb e Iván Yedro, no descartan ninguna hipótesis, al menos hasta anoche no tenían definida la calificación penal para imputar a los dos detenidos: un hombre de 46 años y una amiga de la víctima.



El informe forense destaca que Berenice falleció por un paro cardíaco. Por ello se necesitarían más estudios anatomopatológicos para llegar a la conclusión definitiva.



Por lo pronto, los forenses no pueden confirmar si las lesiones verificadas en el cuerpo pueden corresponder a un ataque sexual, o bien a una reacción que habría padecido la joven al ser sujetada por otras personas, como también raspones que se produjo al ingresar a una escuela cuando escapó de la casa donde habría ingresado con una amiga.



La amiga está presa por no decir lo que sabe, o al menos falsear algunos datos, y el hombre de 46, se sospecha que le proveyó cocaína y otras sustancias, y luego, es lo que se trata de confirmar, la pudo haber sometido sexualmente.



La idea de que ingresaron más hombres a abusarla no se puede sostener hasta el momento, como tampoco la hipótesis que se esté frente a un femicidio, informó UNO.



Los investigadores se encargaron de marcar que la víctima tenía problemas de adicción y que, a causa de esto, pudo haber llegado a la vivienda donde ocurrió algo que aún no está claro, pero que derivó en su descompensación y posterior muerte en el hospital San Martín de Paraná.



Se necesitarán varios días más, para que el material genético recolectado por personal de Criminalística aporten datos. Además, se aguardarán los análisis de sangre y otros estudios para conocer el origen de la muerte encefálica y si está vinculado con un ataque sexual. Es más, necesitan saber si el deceso tiene relación o no con el consumo de drogas.



Por otra parte, los fiscales están tomando declaración a los testigos que tuvieron contacto con la víctima, luego de que escapó de la casa, ingresó a una escuela, fue derivada al hospital de Victoria, donde se escapó, y luego nuevamente fue reintegrada.



En ese periplo saltó una reja con la que se habría lesionado o golpeado en algunos lugares de su cuerpo, y luego fue contenida por la fuerza por algunos vecinos.



Las marcas de esa acción podrían haber quedado estampadas en el cuerpo de Berenice. De allí es que se necesita saber si las lesiones que se localizaron son producto de estos incidentes, o bien con un ataque sexual. Por todo esto, es que se da poca fortaleza -por el momento-, a la idea de un femicidio.



Otro punto que se espera en la investigación, es el análisis de las cámaras de seguridad y de vecinos que tratarán de reconstruir los momentos previos y posterior al ingreso de la víctima a la pequeña vivienda.



Ayer se realizó el velatorio y luego posterior sepelio en Victoria. Hubo algunos momentos de tensión entre personas que se molestaron por la presencia de cronistas de un medio. Numerosas personas se acercaron a dar su último adiós a la joven y acompañar a los familiares.



En tanto, para este lunes se confirmó la realización de una nueva marcha. Será a partir de las 9, informó UNO.



(Fuente: APFDigital)