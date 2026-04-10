Luego de registrarse el incidente en el sector de Guardia de Adultos del hospital Centenario de Gualeguaychú, donde se desprendió una parte del cielorraso, el Ministerio de Salud de Entre Ríos desarrolla una serie de trabajos preliminares. Luego, se prevé avanzar con el mantenimiento de las tejas de dicha área.

Los trabajos de reparación se realizarán en el sector de Guardia de Adultos del Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde se desprendió una parte del cielorraso. El Ministerio de Salud de Entre Ríos desarrolla una serie de trabajos preliminares. Luego, se prevé avanzar con el mantenimiento de las tejas de dicha área.

El hecho ocurrió en la esquina del ingreso a la guardia, donde cedió un sector del cielorraso de PVC. La situación está vinculada a problemas estructurales preexistentes, principalmente el ingreso de palomas a las antiguas cubiertas de tejas del edificio. Esto ha generado una acumulación de guano (excrementos acumulados de aves) que incrementa el peso sobre las estructuras, sumado a filtraciones de agua de lluvia que afectan el estado general del cielorraso.

Por tal motivo, un equipo técnico de la Dirección General de Recursos Materiales Hospitalarios y de CAPS del Ministerio de Salud de Entre Ríos efectuó un relevamiento de las condiciones edilicias. Asimismo, se dispuso la clausura preventiva del sector afectado y el inicio de trabajos preliminares a cargo del personal de mantenimiento del hospital, orientados al despeje y acondicionamiento de la zona.

Por otra parte, la semana próxima, un equipo de electricistas dependiente de la cartera sanitaria se dirigirá al nosocomio a fin de comenzar con la instalación de un nuevo sistema eléctrico en el área.

En paralelo, se avanza con los procesos administrativos para ejecutar las obras necesarias de reparación de cubiertas y solución de filtraciones, con asesoramiento técnico conjunto entre profesionales contratados y equipos técnicos ministeriales, para lo cual el Ministerio de Salud autorizará una partida extraordinaria para la obra de reparación.

Es preciso señalar que esta intervención constituye una primera etapa dentro de un plan más amplio de mejoramiento y mantenimiento de las cubiertas del edificio histórico.

Finalmente, se indicó que el hospital implementará medidas de seguridad adicionales para garantizar el normal funcionamiento de la Guardia de Adultos y la continuidad de la atención a la comunidad.