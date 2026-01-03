En un audaz operativo de altísimo impacto global y con efectos imprevisibles para toda la región, Donald Trump anunció este sábado que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa y los sacó de Venezuela para trasladarlos a Nueva York, luego de las operaciones militares “a gran escala” que la Casa Blanca lanzó durante la madrugada contra varios objetivos militares en diferentes ciudades venezolanas.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa [Cilia Flores], fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses“, escribió Trump en su red Truth Social.

Poco antes del mediodía local, Trump brindó una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, en la que brindó detalles del operativo y dijo que Estados Unidos dirigirá Venezuela “hasta que se pueda hacer una transición ordenada”.

“Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, afirmó Trump en varias ocasiones, sin dar plazos ni nombres propios para ese traspaso, aunque sí dijo que no quiere que el chavismo continúe frente a Venezuela con otro liderazgo. “No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bien del pueblo venezolano [después de] décadas de eso. No vamos a permitir que eso suceda”, señaló.

Además, advirtió que las fuerzas norteamericanas que llevaron adelante el “espectacular” operativo en Venezuela están listas para “una segunda ola” de ataques en caso de que sea necesario.

En relación al petróleo venezolano, dijo que las empresas estadounidenses repararían la infraestructura “y empezarían a generar ingresos para el país”.

Al comienzo de su discurso, Trump dijo que se utilizó un “poder militar estadounidense abrumador”, desde “aire, tierra y mar”, para capturar a Maduro, y lo comparó con otras operaciones internacionales de Estados Unidos, como el ataque a las instalaciones nucleares en Irán de mediados del año pasado.

“Ninguna nación en el mundo podría haber logrado lo que Estados Unidos logró ayer; francamente, en tan poco tiempo, todas las capacidades militares venezolanas quedaron inutilizadas cuando los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas, trabajando con nosotros, las fuerzas del orden, capturaron con éxito a Maduro en plena noche. Estaba oscuro, las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a nuestra operación”, dijo.

Trump habló acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien tomó la palabra después del mandatario.

“Vamos a dirigir el gobierno de una manera justa. Vamos hacer mucho dinero, le vamos a dar dinero a la gente, vamos a reinvertir. Vendieron nuestro petróleo, y tuvimos a un presidente que decidió no hacer nada al respecto y nosotros decidimos hacer algo”, dijo más tarde Trump, pero se negó a confirmar quién estará al frente del gobierno venezolano. Agregó que están trabajando en armar un equipo y, ante una pregunta, dijo que Rubio mantuvo conversaciones con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien se puso “a la orden”, pero sin dar detalles sobre su futuro.

Sobre la líder opositora María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, Trump dijo que “no cuenta con el apoyo ni el respeto necesarios para liderar Venezuela”.

Ante una consulta sobre si se informó al Congreso sobre la operación en Venezuela -en referencia a una de las principales críticas de la oposición-, Rubio dijo que esta no era el tipo de misión que se podía avisar a los legisladores con antelación. “El Congreso tiende a filtrar información”, acotó Trump, al tomar la palabra.

Cuando un periodista le preguntó al mandatario por qué le da tanta prioridad a América Latina pese a su política de “Estados Unidos primero”, Trump respondió: “Queremos estar rodeados por buenos vecinos, por estabilidad, por energía”.

En la conferencia, Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, fue el encargado de dar los detalles militares. Dijo que la misión militar en Venezuela se inició a petición del Departamento de Justicia y que se denominó “Determinación Absoluta”.

Caine señaló que Maduro y Flores “se rindieron y quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia”.

Entre otros datos, Caine informó que 150 aeronaves participaron del operativo, que desmantelaron las defensas aéreas venezolanas para que helicópteros militares estadounidenses pudieran entrar en Caracas y que uno de ellos fue alcanzado por disparos, pero que se mantuvo operativo. Toda la operación duró aproximadamente dos horas y 20 minutos.

Mientras la conferencia estaba demorada, el presidente norteamericano compartió por esa red social la primera foto de Maduro tras su captura. “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, escribió. El líder chavista aparece con los ojos vendados, esposado, con auriculares grandes y vistiendo un conjunto deportivo gris. Antes, había compartido un video con un compilado de imágenes de los ataques mientras suena de fondo la icónica canción “Fortunate Son”, de Creedence Clearwater Revival.

Trump dijo que los Maduro y Flores fueron embarcados en el USS Iwo Jima para ser trasladados a Nueva York y que fueron sacados de Venezuela en helicóptero. “Se dirigirán a Nueva York”, declaró el presidente al programa Fox & Friends.

El anuncio, que generó inmediatas repercusiones en todo el mundo, fue una sorprendente culminación de una intensa campaña de presión de varios meses para forzar a Maduro a dejar el poder, que incluyó un amplio despliegue militar norteamericano en el Caribe y decenas de ataques a presuntas narcolanchas.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que Maduro y Flores fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York con cargos de “conspiración narcoterrorista y para importar cocaína”, entre otros. “Pronto enfrentarán toda la ira de la justicia en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”, advirtió Bondi, quien no especificó de qué se acusa a la primera dama venezolana, Cilia Flores.

En una entrevista con el diario The New York Times pocos minutos después del impactante anuncio, Trump celebró el éxito de la misión para capturar a Maduro. “Mucha buena planificación y muchas tropas excelentes, y gente excelente. Fue una operación brillante”, recalcó.

“El equipo hizo un trabajo increíble. Ensayaron y practicaron como nadie lo había hecho nunca. Y me dijeron, me lo dijeron militares de verdad, que no hay ningún otro país en la Tierra capaz de realizar una maniobra así“, afirmó luego Trump en diálogo con Fox News. Destacó que ningún soldado estadounidense murió en el ataque.

“Si hubieran visto lo que pasó, lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión [...] Fue algo increíble. Un trabajo increíble el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así”, agregó Trump, que remarcó que Estados Unidos estará “muy involucrado” en el futuro de la industria petrolera venezolana, el principal motor económico del país.

“Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas. Y queremos recuperarlo”, destacó el presidente a The New York Times. Según reportó la agencia Bloomberg, la infraestructura petrolera venezolana no sufrió daños durante los ataques de las fuerzas norteamericanas.

Cuando Trump fue consultado si tenía aprobación del Congreso norteamericano para llevar a cabo la operación militar en suelo venezolano, el presidente dijo que respondería todos los temas durante la conferencia de prensa prevista para más tarde.

Después de que el gobierno norteamericano diera a conocer la captura de Maduro, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, sostuvo que se desconoce el paradero del líder del régimen y su esposa, y exigió "una prueba de vida”.

Rodríguez reveló que Maduro dejó firmado el decreto de estado de excepción y que lo hará cumplir. Con la entrada en vigor de ese decreto quedarían suspendidas las garantías constitucionales en Venezuela.

Acusaciones

Según diversas fuentes, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró que no se planean más ataques en Venezuela. Además agregó que Maduro fue detenido como parte de una orden de arresto y que fue trasladado para enfrentar cargos criminales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el sábado una nueva acusación contra Maduro, su esposa y su hijo. El presidente y sus aliados convirtieron las instituciones venezolanas en un “semillero de corrupción alimentada por el tráfico de drogas para su propio beneficio”, alegó la acusación. Esa corrupción “llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que beneficia a los violentos narcoterroristas que operan con impunidad en territorio venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

“El presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo este proceso: el tráfico de drogas debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos. Maduro es la última persona en descubrir que Trump cumple lo que dice”, escribió el vicepresidente JD Vance en su cuenta de X.

“Maduro tiene múltiples acusaciones en Estados Unidos por narcoterrorismo. No se puede eludir la justicia por tráfico de drogas en Estados Unidos por el hecho de vivir en un palacio en Caracas”, agregó.

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), Maduro fue imputado por un gran jurado federal, el 26 de marzo de 2020, en una causa por narcoterrorismo y tráfico internacional de drogas en el Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan.

“Es un nuevo amanecer. El tirano se ha ido. Finalmente, enfrentará la justicia por sus crímenes”, evaluó, por su parte, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, encargado del vínculo con la región.

La medida fue celebrada por el presidente Javier Milei, uno de los principales aliados de Trump en América Latina y feroz crítico del régimen chavista. “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, escribió en su cuenta de X. Poco después, en diálogo con LN+, aseguró que la salida de Maduro de Venezuela es “la caída de un dictador, de un terrorista y de narcotraficante que quiso aferrarse al poder”.

Por su parte, la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, aseguró que “llegó la hora de la libertad” y llamó a los ciudadanos venezolanos a mantenerse “vigilantes, activos y organizados” para avanzar hacia una transición democrática.

El operativo

Según publicó The New York Times, con una flota de drones furtivos e información proporcionada por sus fuentes venezolanas, la CIA monitoreó la ubicación de Maduro tanto en los días como en los momentos previos a su captura por parte de las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses, revelaron personas informadas sobre la operación.

Dos funcionarios estadounidense informaron desde el anonimato al medio local CBS que Trump autorizó al Ejército estadounidense a realizar ataques terrestres a Venezuela días antes de que ocurriera la operación real.

Los funcionarios habían discutido la posibilidad de realizar la misión en Navidad, pero priorizaron los ataques aéreos de Estados Unidos contra objetivos de Estado Islámico en Nigeria y postergaron la operación contra el régimen de Maduro.

Luego, los días posteriores a la Navidad abrieron más oportunidades de ataque para los oficiales militares estadounidenses, pero la operación se suspendió debido a las condiciones meteorológicas, ya que no eran favorables, añadieron las fuentes.

Según dos fuentes familiarizadas con el operativo y citadas por la cadena CNN, Maduro y su esposa fueron capturados en su dormitorio por las fuerzas estadounidenses en medio de la noche, mientras dormían. La misión fue llevada a cabo por la Fuerza Delta, unidad de élite del Ejército estadounidense, según un funcionario norteamericano.

La CIA contaba con un grupo de oficiales sobre el terreno en Venezuela trabajando clandestinamente desde agosto, según una persona familiarizada con el trabajo de la agencia. Los oficiales recopilaron información sobre el estilo de vida y los movimientos de Maduro, lo cual fue crucial para que Estados Unidos pudiera obtener información de inteligencia sobre su paradero y movimientos, reportó The New York Times.

Durante las primeras horas de este sábado, en Caracas y ciudades cercanas se escucharon fuertes estruendos que generaron pánico entre los venezolanos. En la capital y otras ciudades se reportaron ataques contra puntos estratégicos, como la base aérea La Carlota, que funciona como aeropuerto militar. También se escucharon estallidos en La Guaira e Higuerote.

Un equipo de CNN reportó que la primera explosión se registró a la 1.50 (hora local) del sábado en Caracas, e informó que algunas zonas de la ciudad estaban sin electricidad. Luego, a las 2.38 una nueva explosión se sintió en la capital, al tiempo que seguía el sobrevuelo bajo de aeronaves. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Repercusiones

Tras el ataque, Caracas acusó a Washington de atacar instalaciones civiles y militares en varios estados. Señaló que hubo una “gravísima agresión” y declaró el estado de emergencia. “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos contra territorio y la población venezolanos”, sostuvo el régimen chavista en un comunicado.

El operativo norteamericano generó reacciones de líderes de todo el mundo. Uno de los más enérgicos fue el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, quien condenó la intervención militar y planteó que los bombardeos "han traspasado una línea inaceptable".

“Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”, advirtió Lula.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, enfrentado con la administración Trump, también repudió los ataques. “En este momento bombardean Caracas. Alerta todo el mundo. Bombardean con misiles. Deben reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, escribió en X. Además, anunció la movilización del Ejército colombiano a la frontera con Venezuela tras la ofensiva.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pareció respaldar el operativo con un mensaje en X en el que dijo que “a todos los criminales narcochavistas, su hora está llegando”.

La misión de Venezuela ante la ONU solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad y le pidió que condene los ataques militares estadounidenses contra el país.

La sorprendente acción militar estadounidense en Venezuela para expulsar a Maduro del poder fue comparada por diversos analistas con la invasión a Panamá que condujo a la rendición y captura de Manuel Antonio Noriega en 1990, también un 3 de enero. Fue trasladado a Estados Unidos, donde fue juzgado, declarado culpable y sentenciado a 40 años de prisión.

