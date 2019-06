Tras la derrota en las elecciones, Varisco dejó un mensaje en las redes

“Una vez más hemos celebrado elecciones libres. Siempre seré un defensor de la democracia y del derecho a votar que los argentinos hemos vuelto a ganar desde el ’83. Desde mi lugar quiero agradecer a cada uno de ustedes por la confianza que han depositado en mí y en mi equipo. Pusimos a Paraná de Pie, entre todos, trabajando juntos, y ese es nuestro legado”, expresó en el mensaje publicado en Facebook.

Y agregó: “Gracias a mi familia y amigos, que han estado cerca mío en momentos difíciles que me han tocado vivir, y han compartido mis alegrías. Gracias a mi hija, Lucía, que me enseña todos los días el valor de creer en las nuevas generaciones”. Y agradeció a "voluntarios, los militantes, fiscales de mesa. Su trabajo es importantísimo y no debe pasar desapercibido”.

“Nos quedan seis meses para seguir trabajando juntos, para terminar las obras que comenzamos y que mejorarán la vida de todos los paranaenses. Ese es el objetivo principal que moviliza a este equipo de gobierno. Y para quienes lo necesiten, acá tienen a un amigo que los puede mirar a los ojos y que nunca los va a dejar solos”, cerró.