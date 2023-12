Lorena Leonhardt es la hermana de Liliana Leonhardt, quien, en 2017, murió en una clínica de la ciudad a los 51 años, luego de 31 días de internación y sin diagnóstico. También es parte de la ONG “Por la vida y la salud”, desde donde logró, en 2021, que el Concejo Deliberante de Gualeguaychú adhiera al “Día Mundial de la Seguridad del Paciente”, conmemorada cada 17 de septiembre. No que adhiera a la Ley Nicolás.

“La muerte de todos los seres queridos de la ONG tienen que ver con la negligencia, la falta de diagnóstico, con errores en medicación, errores totalmente evitables”, expresó. Al tiempo que recordó el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que sostiene que por minuto mueren cinco personas por negligencia médica.

¿Por qué es importante esto? Porque en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, con la totalidad de los votos positivos, salvo una abstención, tuvo media sanción la Ley de Calidad y Seguridad Sanitaria, impulsada por la ONG que conforman más de 400 familias de todo el país.

Leonhardt dialogó con Ahora ElDía sobre los puntos más importantes del proyecto que pasó a la Cámara de Senadores de la Nación y que tendrá que tratar su nueva conformación. “Hasta ahora no se reportaban los eventos centinela, los errores en el sistema de salud siempre se taparon, cosas como operar el brazo equivocado, el paciente equivocado, que el paciente se les caiga, infecciones no controlades etc. Con la ley todos los efectos centinela van a dejar de ser un tabú, al contrario: se van a empezar a reportar para prevenirlos y aprender de esos errores. Cambia el paradigma, cambia la cultura en el sistema de salud. El médico no va a recibir una sanción, va a poder aprender de esos errores”.

Otro de los puntos centrales del proyecto es el que apunta a controlar las capacidades cognitivas de los profesionales de la salud, que en la actualidad no son controlados por nadie. “Un cirujano o un anestesista sigue trabajando hasta cualquier edad, sin ningún tipo de control de sus capacidades cognitivas y físicas. La ley establece esos controles y que aquellos médicos que no estén en condiciones para trabajar como tales no sean expulsados del sistema, sino que se les va a asignar otra tarea, como puede ser la administrativa”, explicó Leonhardt.

Por otro lado, la ley habla de turnos y horas de trabajo justas para los y las profesionales de la salud, y de medidas de protección y seguridad, ya que en muchos lugares del país son agredidos por familiares o personas cercanas a los pacientes.

“Médicos referentes de la seguridad del paciente no sólo recibieron muy bien el proyecto de ley, sino que lo mejoraron. La protocolización de la medicina es algo que no estaba en el proyecto original y fue agregado gracias a su aporte. Es algo fundamental, porque la gente muere por eso”, expresó la referente de Por la vida y la salud. Y ejemplificó: “Si vas a una guardia con un dolor agudo inguinal, que podría ser una apendicitis, muchas veces te dan una Buscapina y te mandan a tu casa. Mucha gente muere, por peritonitis, por sepsis generalizada, porque no hay un protocolo de actuación obligatorio. Bueno, esta ley lo prevé”.

El Artículo N°7 del proyecto, en su inciso B, establece la obligación de “diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas”.

Uno de los puntos más polémicos, que en su momento generó el rechazo de los colegios médicos de muchas provincias, fue el que creaba la figura de mala praxis, inexistente en el Código Penal. Pero la presión de la corporación médica hizo que, para poder avanzar con el proyecto, este punto daba quedar afuera.

“No obstante esto, que lo estamos trabajando en un proyecto de ley aparte, todos los mecanismos de prevención que tiene la ley van a evitar las conductas temerarias, como las de (Anibal) Lotocki y su responsabilidad en la muerte de Silvina Luna”, expuso la entrevistada.

Otro de los puntos importantes del proyecto es la carrera sanitaria obligatoria, para atacar la discrecionalidad al momento de designar un director de hospital o contratar un médico. Así como la incorporación de la materia Seguridad del Paciente en las carreras de medicina y la creación de un registro de médicos sancionados, imputados o condenados. “Va a ser obligatorio para todas las entidades, tanto públicas como privadas, antes de tomar un médico revisar que no tenga antecedentes y si lo toma ya pasa a ser responsabilidad de esa institución”, explicó Leonhardt.

Por último, sobre la continuidad del proyecto en la Cámara Alta, adelantó que harán lo mismo que hicieron con cada uno de los diputados: presentarles el proyecto de ley personalmente o mediante un zoom. “El proyecto fue aprobado en forma unánime por la Comisión de Salud, la Comisión de Asuntos Legislativos y la Comisión de Presupuesto. En el recinto sólo hubo una abstención, toda la Cámara de Diputados votó a favor, por lo que, cuando se vote en Senadores tiene que ser un trámite. El año que viene tenemos que tener Ley Nicolás, esta ley no tiene grietas y no admite grietas, todos los bloques políticos están de acuerdo”.

Ley Nicolás

Nicolás Deanna tenía 24 años cuando, por una mala praxis, murió el 2 de noviembre de 2017. Su madre, Gabriela Covelli es la autora de la ley aprobada por la Cámara de Diputados y presidenta de la ONG Por la vida y la salud.