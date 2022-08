“Fueron doce años con Divina Ciencia”, dice Luciano Navone, en la comodidad de Bird Records, su estudio. Saca cuentas en el aire y se rectifica: “ya son más de doce años”.

Pero nada en este mundo volvió a ser igual tras la pandemia, los proyectos de Lucho tampoco. Entre finales del 2020 y los primeros meses del año pasado, los doce integrantes de la banda de reagge grabaron su último material, que ya está masterizado y terminado, aunque espera su momento para ser presentado públicamente. En el camino, el cantante, músico y productor emprendió nuevos desafíos: en cuatro meses compuso y grabó tres canciones como solista, pero hace más de un año que viene desandando este nuevo camino.

“Después de eso salimos bastante a tocar. Me estoy presentando en formato solista, que soy yo y mi guitarra, y con un power trío, junto a Joaco Bonazzola (batería) y Guido Videla (bajo). Ahora se va a sumar Flor Reynoso, por lo que vamos a ser cuatro”, cuenta.

“El 15 de agosto, vamos a hacer una live sessión en el Teatro Gualeguaychú. Vamos a tocar las tres canciones ya grabadas y dos nuevas que sumamos al repertorio. También vamos a aprovechar para grabar material audiovisual, para lo que presentaremos una linda puesta en escena, con escenografía y la técnica de mapping, que venimos utilizando en las presentaciones en vivo”, adelanta el músico de 29 años.

Lucho Navone y su banda serán parte de Puerto Rock, festival que tendrá lugar el 13 y 14 de agosto en los galpones del puerto, y proyecta festivales y “cosas nuevas” para la primavera. Pero, además de su carrera solista, el joven productor de la ciudad fue convocado por la producción de “Ahora canta conmigo”, el nuevo programa de la TV argentina, conducido nada menos que por Marcelo Tinelli.

“Gracias a César Cabellino -quien es coach en el programa que emite Canal 13-, me contactó un productor, porque necesitaban a alguien que cree las pistas que luego se ponen al aire para que canten los participantes. Hicimos algunas pruebas y les gustó el material, ahora hace dos meses que estoy trabajando con ellos. No podía decir nada, ni subir una historia siquiera, porque todavía había salido al aire”, explica. Y, entusiasmado, destaca los plazos cortos de la tele, “en tres días tenés que tener resuelto el material, a eso no estaba acostumbrado y está bueno”.

“Cuando pregunté cuando salían las pistas me dijeron que el primer día no, porque supuestamente no iba a cantar nadie. Pero igual vi el programa y, de repente, una chica estaba cantando Bachata Rosa, de Juan Luis Guerra, en una versión tipo reggae latino. Esa pista la trabajé yo, fue loco escucharla en la tele, no te voy a mentir”, reconoció.