La salida de Celso “Chicho” Bereciartu de la tesorería del club Tiro Federal Gualeguaychú sumó un giro inesperado. Luego de que el histórico dirigente anunciara su renuncia "indeclinable" mediante una carta abierta en Facebook —que posteriormente borró—, la Comisión Directiva de la institución ribereña emitió un comunicado oficial en el que aclaró que la dimisión no fue aceptada.

En su escrito original, Bereciartu había argumentado su decisión en “diferencias sustanciales con el funcionamiento actual de la Comisión Directiva”, apuntando al cumplimiento de procedimientos administrativos e institucionales para “preservar el patrimonio y la historia” del club, tras años de dedicación personal y familiar para recuperar la entidad.

Ante el revuelo mediático y social que generó la noticia, la conducción del Tiro Federal fijó postura a través de una declaración firmada por su presidente, Mario D’Agostino, difundida en las redes sociales de la entidad.

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“A raíz de la trascendencia en medios locales sobre la situación de nuestro tesorero, Celso 'Chicho' Bereciartu, queremos informar que la institución no ha aceptado su renuncia”, inicia el mensaje institucional.

En ese sentido, D’Agostino remarcó el valor del dirigente dentro de la estructura del club, aunque cuestionó la vía pública elegida para dar a conocer su postura: “Sabemos de su dedicación histórica y entendemos que su publicación fue un acto que saltó las instancias de diálogo necesarias. Hoy, ese diálogo ya se está llevando a cabo puertas adentro, en el ámbito privado, tal como debió ser desde un principio para cuidar a la institución”.

Para finalizar, la dirigencia buscó llevar calma a la masa societaria y enfocar la atención en el presente de la entidad y de su comparsa en el Carnaval del País: “Nuestro foco principal sigue siendo el trabajo incansable por el Tiro Federal y la Comparsa Ará Yeví. Seguiremos gestionando para adelante, unidos y con los intereses del club como única prioridad”.

De esta manera, la conducción del Tiro Federal intenta encauzar el conflicto por la vía del diálogo interno y evitar la partida de uno de sus dirigentes de mayor trayectoria.