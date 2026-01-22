El ministro del Interior, Diego Santilli, fue recibido en Paraná este jueves por el gobernador, Rogelio Frigerio. Mantuvieron un encuentro durante la mañana y brindaron una conferencia de prensa. El funcionario provincial habló de “una agenda extensa de temas”, que incluyen la deuda de la Caja de Jubilaciones y de las concesiones para obra pública vial. Por su parte, el mandatario entrerriano ratificó su apoyo al proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno nacional.

El gobernador expresó su “apoyo contundente del Gobierno de Entre Ríos al proyecto de reformas y modernización nacional, de inclusión de derechos a la mitad de trabajadores que no lo tienen, así que seguiremos trabajando”.



