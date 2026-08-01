De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado se presentará con tormentas aisladas durante la mañana, mientras que por la tarde todavía podrían registrarse chaparrones, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 40% y el 70%. Hacia la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse y disminuirán significativamente las posibilidades de lluvia.

En cuanto a la temperatura, se espera una mínima cercana a los 14°C y una máxima de 20°C, con viento predominante del sector sur, que favorecerá el ingreso de aire más fresco tras el sistema de tormentas.

Cabe recordar que el SMN había emitido una alerta por tormentas para el sur de Entre Ríos, advirtiendo sobre la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Una vez superada la inestabilidad de este sábado, el domingo regresará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables y sin pronóstico de precipitaciones, dando inicio a varios días consecutivos de buenas condiciones meteorológicas.