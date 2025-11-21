El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que cesaron los alertas vigentes para Entre Ríos y se prevé durante este viernes una gradual mejora de las condiciones del tiempo.

El pronóstico indica algunas últimas inestabilidades durante la mañana, pero luego el cielo continuará mayormente nublado en horas de la tarde y la noche, ya sin precipitaciones.

Las temperaturas bajaron considerablemente. Luego de un jueves muy pesado, con máximas de 33 grados, para este viernes se indican mínimas de entre 15 y 17 grados, mientras que las máximas serán de hasta 24 o 25 grados.

Para el fin de semana largo se indican buenas condiciones del tiempo. No hay anuncio de lluvias para estos días. Habrá nubosidad en disminución y las temperaturas irán poco a poco subiendo.

Para la semana próxima, se estiman posibles lluvias hacia el jueves 27 o viernes 28.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este viernes 21 de noviembre

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 24 grados. Se indican posibles chaparrones de mañana, pero luego se aguarda cielo mayormente nublado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. En la capital y alrededores se esperan posibles chaparrones de mañana y cielo mayormente nublado el resto del día.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados. Por la mañana podrían llegar algunas tormentas aisladas y por la tarde y la noche continuaría con cielo mayormente nublado.

En Gualeguay y Victoria, por último, se aguarda una mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados. En estas localidades se prevén eventuales lluvias aisladas de mañana y luego mayormente nublado.