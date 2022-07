La interna nacional del PRO se hace sentir en Entre Ríos. Cuatro días después de la visita del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, prevista para este jueves y viernes, llegará a Paraná la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Larreta y Bullrich son los dos aspirantes a la presidencia de la Nación del PRO ya lanzados y embarcados en sus respectivas campañas por todo el país.

La agenda de Bullrich en Entre Ríos todavía no está definida, pero no se descarta que además de su visita a Paraná, viaje a Chajarí para avalar la postulación del ex Jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, a la intendencia.

Roncaglia es oriundo de Chajarí y asesora en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico al candidato a gobernador del PRO, Rogelio Frigerio.

Bullrich vino a Paraná en septiembre del año pasado, para apoyar la candidatura a diputado de Frigerio y, de paso, promover su figura para la presidencia de la Nación. En esa ocasión, Frigerio eligió estar acompañado por Roncaglia y recordó que junto a Bullrich trabajaron, durante el gobierno de Mauricio Macri, en un proyecto de ley para crear una Oficina de Coordinación Nacional Antidrogas.

La postulación de Roncaglia a la intendencia de Chajarí estaría atada al modo en que se termine resolviendo la interna provincial de Juntos por Entre Ríos. Si hubiera competencia en las PASO por la gobernación, el ex jefe de la Policía iría a pelearle al postulante radical Pedro Galimberti en su territorio. Si, en cambio, hubiese acuerdo para evitar la interna provincial, el ex intendente radical pondría su candidato en la ciudad y Roncaglia se reservaría para el eventual gabinete de gobierno de Frigerio.

Alineamientos en suspenso

El mes pasado, Bullrich presentó en Buenos Aires los equipos técnicos de su proyecto presidencial. La acompañaron tres entrerrianos: el senador Alfredo de Angeli y los diputados provinciales Ayelén Acosta y Nicolás Mattiauda. Otros referentes provinciales del PRO que fueron invitados evitaron aparecer en lo que se presentaba como definición prematura en la interna nacional.

Ahora, la dirigencia entrerriana del PRO hará lo mismo que Frigerio: se sacarán fotos con todos los referentes que vengan a Entre Ríos, que es una forma de sostener la indefinición en la interna nacional.

Por ahora, la dirigencia entrerriana del PRO se limita a expresar su apoyo en el orden provincial: todos con Frigerio. Si se desdoblan las elecciones podrían esperar hasta después de las provinciales para tomar partido por un candidato a presidente. El cierre de listas para las PASO presidenciales de agosto sería, en ese caso, una semana después de los comicios provinciales de junio.

Si, en cambio, el gobernador Gustavo Bordet opta por la simultaneidad electoral, todos los dirigentes de Juntos por Entre Ríos tendrán que elegir un referente nacional. Pero eso ocurriría recién el año que viene.

Fuente: Página Política