A excepción del norte provincial, el resto de Entre Ríos ya mejoró las condiciones del tiempo. Tras un domingo de lluvias abundantes, a partir de este lunes comienzan a disiparse las lluvias y se espera una gradual disminución de la nubosidad.

El alerta cesó en 12 departamentos: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Colón, Uruguay y Tala.

Sólo los cinco departamentos del norte de la provincia están bajo alerta, pero será solamente hasta esta mañana. A partir del mediodía se informa que comienzan a mejorar las condiciones, con ayuda del viento suroeste.

Se indica además que durante la semana bajarán paulatinamente las temperaturas. Incluso, habrá un refuerzo de frente frío más cerca del próximo fin de semana, lo que llevará las mínimas hasta los 2, 3 y 4 grados para el sábado y domingo.