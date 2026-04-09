Un accidente sucedió el martes por la tarde en el viejo edificio del Hospital de Gualeguaychú, principalmente sobre uno de los consultorios de la Guardia de Adultos, ubicado en la esquina de Pasteur y San Martín.

De forma imprevista, tras las lluvias cedió parde del cielo raso y cayó al piso, por fortuna sin provocar ninguna lesión en los pacientes o en el personal.

De inmediato, desde la Dirección del Hospital se reacodicionó la atención de los pacientes leves y moderados a la Guardia Pediátrica.

Desde la institución confirmaron que están en contacto con el Ministerio de Salud para diagramar los arreglos correspondientes.