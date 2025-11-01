La rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió el pasado 4 de febrero, en un partido contra Deportivo Riestra correspondiente al Torneo Apertura, es suceso del pasado para Renzo Tesuri, que este sábado tendrá la posibilidad de jugar después de nueve meses.

El surgido en Juventud Unida fue convocado por el entrenador Hugo Colace para el encuentro que -desde las 20 horas- Atlético Tucumán, sumergido en una grave crisis institucional, protagonizará frente a Independiente, en el Estadio Libertadores de América – Enrique Ricardo Bochini.

Antes de la grave lesión, que sufrió en la segunda fecha del anterior certamen, Renzo Tesuri era una de las grandes figuras del Decano tucumano y fue el goleador del equipo en el Torneo Clausura 2024 con 6 tantos y el segundo máximo asistidor (3).