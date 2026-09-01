En una jornada de hiperactividad, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de mesa política para definir los próximos pasos que adoptará el oficialismo en el plano legislativo. Aún con varias fechas por definir del cronograma, el reducido círculo debatió sobre las estrategias para avanzar con el tratamiento de la reforma electoral, que comenzará a discutirse durante la segunda quincena de septiembre, y aprobar los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II.

Una fuente asistente reveló a Infobae que la reforma electoral integró el temario que incluyó otros temas de menor relevancia. Luego de la jefa del bloque violeta, Patricia Bullrich, anticipara que el oficialismo volvería a la carga con la normativa, el reducido círculo se prepara para impulsar el tratamiento del tema el 15 de septiembre en reunión de comisión en la Cámara Alta.

En Balcarce 50 consideran que la eliminación de las elecciones PASO, herramientas con la que el peronismo podría ordenar su interna, beneficiarían al sello en las elecciones de 2027. “Mandamos el proyecto para tratarlo este año. Arranca la reforma política el 15 de septiembre en comisiones del Senado”, resumió una importante fuente.

La idea del Poder Ejecutivo es dar tratamiento al proyecto completo, que incluye también Ficha Limpia y cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos. “Vamos a discutir toda la cantidad de partidos políticos, cómo se va a afiliar, qué va a ser digital. Queremos terminar con los partidos truchos, no usar tanto dinero público, no usar tantos espacios cedidos que terminan siendo un desastre porque no los ve nadie”, puntualizó Bullrich.

Días atrás, la legisladora había anticipado los movimientos del oficialismo, aunque con dudas en torno a los apoyos. “Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, supo afirmar.

Otro de los puntos del temario de este mediodía giró en torno al convocatoria para el miércoles 9 de septiembre que formalizó la oposición en Diputados sobre dos temas incómodos para la administración libertaria: por un lado, la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad, y por el otro, la problemática del endeudamiento familiar y los niveles récord de mora.

Pese a la detección de los primeros movimientos en clave electoral, que tuvieron lugar en el Congreso la semana pasada, en Balcarce 50 le bajan el precio al número que alcanzó la oposición en la Cámara de Baja durante la última sesión. “Eso es humo”, resumió una fuente con acceso al despacho presidencial.

En otro pasaje del intercambio en Casa Rosada, que duró poco más de dos horas, los alfiles políticos abordaron los detalles de la cadena nacional por la cuestión de Malvinas que grabará el presidente Javier Milei este jueves a las 16. La comunicación se emitirá a las 21 del mismo día y tendá lugar tras los dichos de su par republicano, Donald Trump, quien anticipó que “revisará” la posición de Estados Unidos en torno al conflicto.

Asimismo, Karina Milei compartió con los asistentes de la mesa política el avance en los preparativos para la visita del papa León XIV, dado que se encuentra a la cabeza de la coordinación de la agenda y el operativo de seguridad junto con la delegación de representantes enviada por El Vaticano.

A excepción del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Carolina de Norte, Estados Unidos, con motivo del G20 de Finanzas, asistieron todos los miembros a la convocatoria que tuvo lugar el las oficinas del Ministerio del Interior. Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el vicejefe del área, Ignacio Devitt; los primos Eduardo y Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y la senadora Patricia Bullrich.

Si bien en los últimos encuentros, el círculo convocó a integrantes del Gabinete a que participen de manera eventual, en esta edición no hubo asistencia por fuera de la composición habitual.

Fuente: Infobae