La Policía de Entre Ríos realizó este martes allanamientos en Concordia, tras la denuncia efectuada por un ciudadano por robo. Durante el procedimiento se detuvo a dos personas.

La Policía tomó conocimiento de que el jueves pasado a las 9 de la mañana, al abrir su peluquería y dejar la puerta entreabierta mientras comenzaba la limpieza diaria de su local, un delincuente ingresó encapuchado y sustrajo su teléfono celular, y luego se dio a la fuga.

Por tareas realizadas por funcionarios de la Comisaría Segunda, se logró avanzar en la investigación, dando cumplimiento a orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías local.

El operativo tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre calle Saavedra, que finalizó con resultado positivo. Allí se logró concretar el secuestro de 11 envoltorios de cocaína y seis envoltorios de marihuana. Resultaron aprehendidos dos sujetos domiciliados en el lugar.