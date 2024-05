Tiago Palacios, futbolista que ayer salió campeón de la Copa de la Liga con Estudiantes de La Plata, protagonizó un fuerte choque esta mañana en el barrio porteño de Retiro, al impactar contra el surtidor de una estación de servicio. Unas horas después del accidente, se constató que el delantero circulaba alcoholizado, con más del triple de lo permitido para un conductor particular en CABA. En su intento por evitar el impacto, una playera resultó herida y debió ser hospitalizada.



Fuentes policiales precisaron que el accidente vial ocurrió en una estación de servicio Shell ubicada en Paseo del Bajo y autopista Illia. Allí, por causas que aún se desconocen, Palacios impactó su camioneta Jeep Compass Limited color blanca contra el surtidor número 6.



A pesar de la colisión, Palacios salió del vehículo por sus propios medios, ileso, en tanto que una empleada sufrió traumatismo de ambas piernas y fue trasladada en una ambulancia del SAME al hospital Fernández.



Alberto Crescenti, titular del SAME, dialogó con el canal TyC Sports y aseguró que Palacios viajaba con un acompañante, y ambos se negaron a ser trasladados a un centro de salud. “Yo no los puedo obligar a ser trasladados”, explicó.





Tiago Palacios tiene 23 años y llegó a Estudiantes de La Plata en febrero de este año.



De acuerdo a los testimonios de testigos recabados por el personal policial, la empleada se lesionó mientras hacía lo posible para eludir la inminente colisión. De acuerdo a la información preliminar, Palacios impactó inicialmente contra el cartel que exhibe los precios de los combustibles, luego contra un cono y, por último, contra uno de los surtidores.



Cerca de las 11 de la mañana, y por orden de la Unidad de Flagrancia Este, atendida hoy por el doctor Horacio Peix, Palacios fue sometido a un test de alcoholemia y un narcotest. La primera de las pruebas arrojó resultado positivo, ya que el atacante del equipo platense circulaba con 1,84 gramos por litro de sangre, cuando el máximo permitido para un conductor particular en CABA es de 0,50 gr/l.



Además, el doctor Peix dispuso que se realicen pericias sobre el rodado en el lugar del hecho.

Personal de Bomberos de la Ciudad trabajó en el lugar para evitar un posible incendio del vehículo de Palacios, lo cual hubiera implicado un riesgo sumamente mayor al tratarse de una estación de servicio.







Palacios, de 23 años, se incorporó al “Pincha” en febrero de este año, proveniente de Montevideo City Torque, y rápidamente se ganó un lugar en el equipo titular del entrenador Eduardo Domínguez. De hecho, el extremo fue titular en los tres encuentros que el elenco platense disputó en la fase final de la Copa de la Liga.

Según informó el diario El Día de La Plata, el plantel de Estudiantes aterrizó cerca de la medianoche en un avión privado que lo trasladó desde Santiago del Estero hasta la ciudad de Buenos Aires, y cerca de las 2 de la madrugada arribó al predio de City Bell.



(Fuente: Infobae)