Luego de varias semanas marcadas por altas temperaturas y en el marco de un verano atravesado por la sequía, este jueves llegan las lluvias a Gualeguaychú y alrededores. El cambio en las condiciones del tiempo no solo traería precipitaciones intensas, sino también un esperado descenso de la temperatura.

Para los departamentos Tala, Gualeguaychú, Gualeguay, Victoria, Uruguay, Islas y Colón se mantiene vigente una alerta amarilla desde la madrugada hasta la noche del jueves. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que algunos fenómenos podrían alcanzar intensidad fuerte a severa de manera localizada, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

Según el pronóstico, a partir de la medianoche y durante buena parte de la madrugada del jueves se registrarían intensas precipitaciones en la ciudad. Las lluvias continuarían de manera parcial durante la mañana y el mediodía, y comenzarían a cesar conforme avance la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se espera una marcada baja respecto de los valores registrados en las últimas semanas. Durante las primeras horas del día, la mínima se ubicaría entre los 18 y 19 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 23 grados hacia el mediodía, configurando una jornada considerablemente más fresca.

Para el viernes, en tanto, el pronóstico anticipa el regreso del sol y un leve repunte térmico: el termómetro volvería a ascender hasta los 27 grados, marcando un nuevo cambio en un verano que continúa mostrando condiciones extremas y sequía en la región.