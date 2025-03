La soberana de Marí Marí y actual reina del Carnaval del País, rompió el silencio después del papelón histórico cometido por la Comisión del espectáculo al haber sumado mal los resultados de su performance. Esto generó que Sofía Funes, de Papelitos fuera nombrada como reina 2025 el pasado viernes.

Sin embargo, tres días después, se revisaron los resultados y se supo del error cometido por la Comisión, que dejó a dos mujeres expuestas y con un sabor amargo.

En este marco, Felicita Fouce decidió usar sus redes para expresarse al respecto: “Nunca imaginé que ser la reina del Carnaval me iba a causar tanta decepción. Errores garrafales que se cargan con el sentir de personas que brindan completamente a esta fiesta no hacen más que confirmar que les queda grande el Carnaval. Ante la injusticia, nos deseo amor y acompañamiento de nuestra gente. Esto tiene y debe servir para algo.Que sea aprendizaje para mejorar e ir en crecimiento y que no caigan en disculpas en saco roto. Gracias a todos por sus muestras de cariño y acompañamiento, sigamos construyendo una comunidad carnavalera amable y amorosa”.

Y finalizó: “Iré respondiendo sus mensajes de a poco, gracias infinitas por el amor y el apoyo, ya me voy a poner contenta y afrontaré este desafío con compromiso y amor como hago todas las cosas de mi vida. Hoy estoy enojada, dolida y amargada , hablar de eso también viene bien. Un día a la vez”.