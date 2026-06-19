BÁSQUET
Tras su salida de Boca, Sebastián Vega fue presentado en su nuevo club
El alero gualeguaychuense continuará su carrera en una institución que conoce muy bien y en la que ya supo ser protagonista.
Luego de cerrar una exitosa etapa en Boca Juniors, donde conquistó cinco títulos y fue capitán durante la última temporada, Sebastián Vega fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Peñarol de Mar del Plata para disputar la próxima edición de la Liga Nacional de Básquet.
El anuncio fue realizado por la institución marplatense a través de sus redes sociales: “El multicampeón con Peñarol Sebastián Vega vuelve a casa. Juntos ganamos la Liga Nacional, una Liga de las Américas, un Interligas y un Súper 8. Sigamos escribiendo historia”.
El alero nacido en Gualeguaychú ya vistió la camiseta de Peñarol entre 2008 y 2010, período en el que formó parte de una de las etapas más exitosas del club. Allí compartió plantel con figuras como Facundo Campazzo y Leo Gutiérrez, además de su coterráneo Raymundo Legaria.
De esta manera, Vega regresará a una institución en la que supo consagrarse campeón y buscará aportar toda su experiencia en una nueva etapa de su dilatada carrera.