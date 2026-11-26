Luego de meses de internación, estudios y una compleja intervención quirúrgica en Buenos Aires, Emma, la beba gualeguaychuense, regresa finalmente a su casa. Así lo indicó su madre, Lorena Holstein, a través de un mensaje en las redes sociales en el que celebró el alta de la pequeña, agradeció el acompañamiento de la comunidad y reveló que la familia deberá atravesar ahora otra difícil instancia de salud.

"¡Emma vuelve a casa! Después de tanta lucha, con Emma volvemos a casa a seguir con otra prueba de la vida: el papá de Emma va a ser sometido a una operación a corazón abierto, por lo cual me voy a poder quedar con mis hijos a cuidarlos, ya que tampoco puedo dejar a Emma. Ella continúa con todas sus medicaciones y todavía sigue siendo una niña de alto riesgo, pero con muchas ganas de vivir. Queremos agradecer a todos los que este tiempo nos han ayudado de la forma que sea y a los que han sufrido junto a nosotros; a los que han pedido tanto por su salud, gracias, gracias, gracias", expresó.

Una recuperación histórica

Desde su nacimiento, Emma luchó contra una severa miocardiopatía dilatada que marcó sus primeros meses de vida con pronósticos complejos, tratamientos intensivos y constantes viajes.

El punto de inflexión en su cuadro llegó el pasado 22 de septiembre, cuando fue sometida a una cirugía a corazón abierto en el Hospital Garrahan. La intervención resultó histórica para la medicina nacional, ya que se aplicó una técnica quirúrgica que no registraba antecedentes en la Argentina para este tipo de patología, con experiencias previas únicamente en centros de alta complejidad de Alemania y Estados Unidos.

Ya a principios de octubre, la evolución de la pequeña comenzaba a dar señales alentadoras al lograr respirar sin asistencia de oxígeno y alimentarse sin sonda. Hoy, tras completar la etapa hospitalaria, regresa a Gualeguaychú bajo estrictos cuidados médicos y rodeada del afecto de su familia y de toda una comunidad que acompañó cada paso de su recuperación.