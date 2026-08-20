Las Leonas redondearon una muy buena fase de grupos en el Mundial femenino de hockey, ya que finalizaron primeras en su zona con siete puntos, para meterse en la siguiente instancia.

En su primera presentación, las dirigidas por Fernando Ferrara se tuvieron que conformar con un empate 1-1 ante Estados Unidos, pese a que merecieron el triunfo.

Sin embargo, en su siguiente partido le ganaron 3-2 a Alemania en un muy disputado encuentro, mientras que cerraron su participación en el Grupo B con un cómodo triunfo sobre Escocia por 2-0.

De esta manera, avanzaron sin mayores inconvenientes a la segunda fase, instancia en la que se enfrentarán con España y un rival todavía por definir. Además, contarán con la ventaja de que iniciarán con tres puntos, ya que también comparten el grupo con Alemania y se computa el partido que protagonizaron en la primera fase.

La primera presentación de Las Leonas en la segunda fase será este sábado 22 a las 17.30 (hora de Argentina), mientras que dos días después, el lunes, tendrán su segunda presentación también a las 17.30.

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Si bien ya se sabe que uno de sus rivales será España, aún resta por definir la posición en la que finalizará su zona la selección del país europeo, por lo que depende de lo que ocurra en el partido entre Irlanda y Bélgica, que además definirá al otro oponente de Las Leonas.

La de este año es la decimoquinta participación en un Mundial para Las Leonas, que consiguieron quedarse con el título en Perth (Australia) 2002 y en Rosario 2010. Además, cayeron en las finales de 1974, 1976, 1994 y 2022, mientras que en 1978, 2006 y 2014 se colgaron la medalla de bronce.

El cronograma y horarios de Las Leonas en la segunda fase del Mundial de hockey

Sábado a las 17:30

Lunes a las 17:30

*Aún resta que se definan sus rivales

Fuente: NA