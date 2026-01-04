Pocos sectores productivos de la Argentina cerraron un buen año, pero sin duda uno de los sectores más castigados por la política económica de apertura y dólar barato fue el turismo.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú Marcelo Friedrich aseveró que fue “un año muy complicado para el sector, donde se amesetó totalmente la actividad. De hecho, fue peor la actividad a nivel general de lo que había sido el 2024, que ya había sido una temporada mala. Así que el 2025, en lo que respecta a la temporada baja fue muy complicado”.

“Vimos un diciembre que también tuvo muy poca actividad económica en todos los sectores. Ahora, lo que observamos es que muchos de los complejos que tienen ciertos servicios y espacios al aire libre son los que tienen mayor ocupación, son los que los turistas están eligiendo”, resumió el empresario.

En ese contexto, marcó que “estamos viendo que disfrutan mucho más de las instalaciones, está habiendo poca salida a cenar y aquellos que alquilan una cabaña se quedan durante todo el día a disfrutar del establecimiento, así que genera poco movimiento en el sector de la gastronomía principalmente”.

En la misma línea, otro referente de la Asociación, Agustín Rosado, planteó que “fue un año difícil, complicadísimo, no me animo a ponerle puntaje, pero esperemos que el 2026 empiece a levantar, es el segundo invierno que tenemos y que fue complicado para muchos rubros, pero en lo turístico pegó muy fuerte”.

“No estábamos teniendo buenas señales para fin de año, fue un noviembre y diciembre bastante flojos y con fines de semana lluviosos. No obstante, el último fin de semana que después se juntó con Navidad vivimos otra situación y nos esperanzamos un poquito más”, marcó.

El gastronómico marcó que “la cuestión cambiaria sigue estando complicada, porque la salida de turismo es mucho más grande que la entrada. Los pasos fronterizos a partir del 24 de diciembre fueron un caos y es una realidad que sabemos que nos va a pegar. Querer competir con las playas y los precios de Brasil no se puede, los márgenes hoy en día se han achicado de una forma espantosa”.

Igualmente, detalló que “en gastronomía en comparación con los precios de Buenos Aires estamos casi un 50% abajo, no estamos pudiendo trasladar a los precios los costos que tenemos, y los hoteleros, cabañeros, están haciendo malabares con sus promociones, la están peleando más que nunca”.

Además, observó que “la masa disponible de gente que puede veranear unos días se ha achicado de una forma gigantesca, el que tiene el bolsillo más dulce se va a Uruguay o Brasil y después nosotros empezamos a luchar con los que estamos en cercanía”.

Sobre lo que observa en el restaurante, precisó que “salen mucho las comidas más económicas, la pizza, la milanesa con papas fritas, ravioles y ya no se repite bebida. Otra cosa que está pasando es que la gente se aloja en lugares que tienen cocina y pueden cocinar ahí, a almorzar no sale nadie, y a cenar poco. Salir a comer afuera es un lujo, algo que se había transformado en una normalidad. Se ha achicado un montón, está toda la economía ajustada, y nuestro rubro está al final”.

Las cautelosas expectativas para el arranque del 2026

Consultados acerca de lo que se viene, Friedrich adelantó que “respecto de la primera quincena de enero lo que estamos viendo que el pico alto lo tenemos este fin de semana, que está atado al comienzo de año, y después las reservas tienden a bajar”.

“Sabemos ya que todo lo que es Gualeguaychú y la costa del río Uruguay, está con la misma problemática, de que el turista define muy a último momento si va a venir, y por ahí el nivel de reservas es bajo, pero según como esté el clima para el fin de semana, puede terminar siendo un buen fin de semana y completarse el nivel de reservas. De lunes a jueves ya tenemos expectativas de esté más tranquilo, como ya pasó en el inicio del 2025”.

“Las expectativas hoy creo que están puestas a que la temporada sea un poco mejor de lo que fue el inicio del año pasado. Se están viendo un poco más de consultas, esperemos que se terminen concretando en más visitantes”, deseó.

Por otro lado, resaltó que “desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, venimos desarrollando hace varios meses una campaña de difusión del destino, creo que eso nos va permitir mostrar a más público los atributos que tiene la ciudad. De hecho, con los pocos recursos que cuenta hoy la asociación, ya hemos llegado a más de un millón de vistas en las publicaciones y el desarrollo de contenidos que hemos realizado. Así que creo que eso es muy meritorio y esperamos que se refleje también en más visitantes”.

“En los últimos 15 días hemos renovado los carteles que tenemos instalados en la ruta, acompañados en este caso por el municipio, donde comunicamos el paquete carnaval, las termas, los viñedos y las playas. Por otro lado, también estamos haciendo hincapié en que todos somos anfitriones, una campaña dirigida a nuestra ciudad, para que entendamos un poco el valor que tiene el sector turístico en la economía local y lo importante que es que recibamos bien al turista”.

Por su parte, Rosado manifestó que “Estamos contentos con la campaña que lanzó el Municipio en Buenos Aires con cartelería, spots en las radios, sumado a la campaña de la Asociación, está bueno que estemos presentes de vuelta, pero no sabemos cuánto va a mover el amperímetro”.

“Esperemos que nuestra perla carnavalera salve la temporada, ojalá que tenga una edición fantástica. Sabemos que el carnaval garantiza que trabajemos los fines de semana, te genera un movimiento, después la principal preocupación es entre semana”, comentó.

Y concluyó: “Viene tan complicado todo que es imposible saber que va a pasar en febrero, queremos que llegue enero y ver qué pasa”.