Este lunes, la titular de la Dirección de Turismo, María Luz Villagra, junto a prestadores turísticos de Pueblo Belgrano, mantuvieron una reunión con la nueva administración de Termas del Gualeguaychú.

Durante el encuentro, los prestadores destacaron y celebraron el diálogo abierto y la predisposición de la nueva gerencia para trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento del destino.

Además, se compartieron experiencias y vivencias de huéspedes que visitaron el complejo termal. Los presentes también realizaron un recorrido por las renovadas instalaciones, observando las mejoras realizadas para reposicionar al lugar como lugar de referencia en esta temporada invernal.

Como resultado de la reunión, se acordó un beneficio exclusivo para aquellos alojamientos de Pueblo Belgrano que deseen ofrecerlo a sus huéspedes, consistente en un 20% de descuento de lunes a jueves y un 15% de descuento de viernes a domingo en el acceso a las Termas.

“Fue una reunión muy positiva, que fortalece el trabajo conjunto entre el sector público y privado, generando beneficios para ambas partes y una mejor experiencia para quienes eligen nuestro destino”, expresó Villagra.