Este martes por la mañana se llevó a cabo la sesión más caliente del Concejo Deliberante desde que Mauricio Davico es intendente. Si bien no había sobre la mesa ningún proyecto importante que tenga implicancia en la vida de los vecinos, el caso Lesik disparó cruces feroces entre los ediles, ante el silencio y la mirada baja del implicado.

Lo que se resolvió en definitiva, por 7 votos a favor y 5 en contra (la presidenta del Concejo Deliberante Julieta Carrazza hizo retirar a Maximiliano Lesik al no poder votar por estar implicado) fue archivar el proyecto que buscaba sancionarlo.

Los votos a favor fueron de los cuatro concejales del PJ, los dos de La Libertad Avanza y Micaela Rodríguez; mientras que en contra votaron los cinco de Juntos por Entre Ríos.

Los feroces cruces

Quien pidió la palabra en primer lugar fue al concejal Vanina basaldua, quién expresó su “angustia” por que “archivaron el expediente a espaldas de la gente”. Luego, en una segunda intervención fue impiadosa con su ex compañero de bloque: “¿nadie le preguntó al protagonista del accidente cómo está? Tiene una lesión en el hombro, Lesik no se podía mantener en pie, orinó al lado de una agente de tránsito”.

Por parte del PJ, Delfina Herlax dejó en claro la postura del bloque: “es una postura desde el punto de vista legal, ese proyecto no era aplicable en esta situación. Si al concejal Roko tanto le preocupa la ética que no diga más mentiras por los medios. Si hay una guerrilla política que el intendente sea claro y que no ensucie el trabajo de los concejales, que arregle las internas en otro espacio y no aca”.

Y luego, Emiliano Zapata cargó directamente contra Davico: “No sé si el intendente está 'garro-teado'. que yo no termino de entender dónde vive, si en Gualeguaychú o Pueblo Belgrano, y este intendente trucho quiere dar clases de moral y ética. Tiene una doble vara, no hizo nada con la alcoholemia positiva de Luis Castillo, no hizo nada con el sonidista estrella que contrata y que fue juzgado por violencia de género, no hizo nada cuando Garro era funcionario de Pueblo Belgrano y tiene 2 positivos de alcoholemia. Adónde estaba la ética y la moral cuando yo trabajaba en el Hospital y el Intendente con su concejal estrella Irigoyen bastardearon a un funcionario judicial porque querían que atiendan a una persona. A dónde estuvo la ética y la moral en la fiesta del fin de semana de los periodistas…más allá de toda esta truchada pretendieron presentar un mamarracho jurídico para destituir a Lesik".

Además, quién también agregó leña al fuego fue María Sira Ghisi: “me resulta extraño escuchar a Roko repartir certificados de pureza. La falta que cometió Lesik no es causal de expulsión. Y es realmente preocupante que hayan expulsado a Micaela Rodríguez por pensar distinto. Llevamos 4 semanas sin reuniones de comisión, dónde se tratan los problemas de la gente, están durmiendo en un cajón”.

Quien recogió el guante fue Jorge Roko, que insistió que el archivo del proyecto “fue un acuerdo espurio, han dado un claro ejemplo de lo que nuestro presidente llama la casta política. Más allá de un vacío legal que pueda existir, sigue el concejal como si nada hubiera pasado, sienta un precedente nefasto”.

Y sobre el cuestionamiento a Davico marcó que “al intendente lo votó la gente, es una falta de respeto, cómo suele hacerlo Zapata. Le pido que se retracte y no seguir agraviando la investidura”.