Luego de la gran primera jornada, las cuatro comparsas que buscan ser la nueva campeona, se alistan para vivir otra noche llena de ritmo y esplendor. Ará Yeví, Marí Marí, O'Bahía y Papelitos -en ese orden- saldrán nuevamente a la pasarela del Corsódromo “José Luis Gestro” para deslumbrar a locales y turistas por igual.

Ará Yeví será la encargada de abrir la noche con “La resistencia”, su temática de este año inspirada en la figura del Martín Fierro y su vigencia en la Argentina actual. La comparsa del Club Tiro Federal, dirigida por Guillermo Carabajal, propone un cruce entre el mundo contemporáneo y la tradición gauchesca: un joven de ciudad, inmerso en la lógica digital, descubre el poema de José Hernández y, a partir de ese encuentro, emerge la figura de Fierro como voz crítica frente a las injusticias, la exclusión y la pérdida de valores. Lejos de ser un personaje del pasado, el gaucho reaparece como símbolo de resistencia pacífica, dignidad y verdad frente a “un país que aún sangra y tropieza”.



Le seguirá Marí Marí, comparsa del Club Central Entrerriano, con “Genios”, su temática inspirada en una leyenda del Medio Oriente, que propone un homenaje a los hacedores del Carnaval y a la capacidad de crear que tiene una comunidad unida.



En tercer lugar saldrá O’ Bahía con “El pescador, el genio y las mil y una noches”. La comparsa del Club de Pescadores hace su reaparición este año con una puesta que combina aventura, fantasía y un fuerte mensaje sobre el poder de la palabra.



Por último, el cierre de la segunda noche estará a cargo de Papelitos con “Vivos”. La comparsa del Club Juventud Unida, ganadora de las últimas tres ediciones del Carnaval del País, presenta una temática centrada en el reconocimiento a los trabajadores anónimos del Carnaval, especialmente a costureras, artesanos y constructores que, sin ocupar la pasarela, sostuvieron históricamente la fiesta con su oficio.

Entrada y ubicaciones

Desde la organización del evento recordaron que tanto los ticktes como las ubicaciones pueden adquirirse a través del sitio www.allaccess.com.ar, desde la página oficial www.carnavaldelpais.com.ar o de manera presencial en la boletería de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas; y los sábados de 9 de la mañana al cierre en horario corrido.

Vale recordar que los residentes del departamento Gualeguaychú tienen un 50% de descuento en el valor de la entrada general presentando DNI que acredite el domicilio. Para obtener dicho descuento es necesario comprar la entrada de manera presencial. En cuanto a los niños, los menores de 5 años ingresan sin cargo, de 6 a 12 años abonan la mitad del valor, los mayores de dicha edad, tarifa general. El beneficio no es válido para el fin de semana de carnaval (14, 15 y 16 de febrero).

Además, para este sábado 10 de enero, está vigente la promoción especial en los sectores VIP. El beneficio aplica a todas las ubicaciones del sector VIP, sin importar la fila elegida, y permite un upgrade accesible para grupos de cuatro personas –ya que las mesas VIP están diseñadas para ese número–.



Para acceder a esta promoción, los interesados deben concurrir de manera presencial a la boletería del Corsódromo con DNI en mano y presentar cuatro entradas para la noche del sábado 10. Estas deben ser entradas ya adquiridas previamente o incluso de cortesía. Al entregarlas, se recibirán las ubicaciones en el sector VIP y se abonará únicamente la diferencia correspondiente, con el descuento aplicado.

¿Qué sucede en caso de lluvia?

En caso de condiciones meteorológicas adversas, está vigente el Protocolo de Contingencias Climáticas. El mismo se encuentra disponible en la web oficial www.carnavaldelpais.com.ar para acceso de todo el que lo requiera.