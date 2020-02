Son cinco integrantes en la familia y tres son menores de edad. Viven hacinados compartiendo una misma habitación porque el segundo cuarto quedó seriamente dañado tras un incendio ocurrido en la casa del vecino.

En diálogo con ElDía, Marta contó que su vecino “prendió una vela, se olvidó de apagarla y se prendió fuego todo; todo quedó lleno de humo y estamos sin luz; antes él me pasaba energía eléctrica y ahora no tenemos ni siquiera ese servicio”.

El fuego producido en la vivienda lindera dañó las estructuras de la casa de Marta; mientras que sus vecinos debieron abandonar su hogar dejando todo como quedó tras las llamas.

Reclamo vivienda Marta 3.jpg

“Fui a buscar una asistente social a Villa María (al centro de salud) pero no la encontré y hasta el momento nadie me tomó el reclamo. Estoy yendo casi todos los días; no sé si mi vivienda es de IAPV o no porque era de mi viejo, pero necesito que alguien me ayude”, explicó Marta.

En cuanto a una posible solución, dijo que espera que puedan ayudar con los materiales y con mano de obra para que le den “la posibilidad de arreglar esta casa. No podemos vivir así”.

Reclamo vivienda Marta 4.jpg

“Mi hija de 21 años y trabaja todo el día, así que yo me quedo con los nenes. Tenemos 2 habitaciones pero a una no podemos usarla porque las paredes quedaron débiles, así que dormimos todos en mi pieza. Tenemos una cama de dos plazas y otra de una plaza y ahí nos acomodamos como podemos”, concluyó la vecina que espera una solución urgente.