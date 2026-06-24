El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, Tobías Podestá, condenó por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente".

La sentencia fue dictada luego de la audiencia de cesura realizada tras el veredicto de culpabilidad que emitió un jurado popular el pasado 12 de junio, al término de cinco jornadas de debate desarrolladas en los Tribunales de Gualeguaychú.

Durante el juicio, la acusación estuvo a cargo de la fiscal Martina Cedrés, mientras que la defensa técnica del imputado fue ejercida por el defensor oficial Matías Lonardi. Por tratarse de un proceso vinculado con delitos contra la integridad sexual, el juicio se desarrolló a puertas cerradas, con el fin de resguardar la intimidad de las personas involucradas.