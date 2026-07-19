Argentina y España definen al campeón del Mundial 2026 en el estadio MetLife de Nueva Jersey.



Lionel Messi disputa su tercera final mundialista y va por su quinto título con la Selección mayor. El equipo de Lionel Scaloni busca defender la corona obtenida en Qatar 2022 y ser el primer bicampeón consecutivo en 64 años.

La final se transmite por la TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y la plataforma Disney+ Premium.



Durante el primer tiempo, los españoles dominaron la tenencia de la pelota y generaron las chances de gol más claras. Dibu Martínez respondió con seguridad y sostuvo a un equipo que jugó con Messi muy lejos del arco rival. Lisandro Martínez sintió una molestia y le dejó su lugar a Otamendi.