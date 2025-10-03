En el marco de una causa por amenazas, personal de Comisaría Cuarta llevó adelante un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada sobre calle Rawson, a la altura del número 900 de Gualeguaychú. La medida se concretó por disposición de la Justicia, luego de una denuncia radicada meses atrás en Comisaría Tercera.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió aproximadamente cuatro meses atrás. Según el denunciante, su suegro intentó agredirlo primero con un hierro y luego con una escopeta. En ese episodio, el acusado habría efectuado un disparo que no llegó a impactar, pero que reforzó la gravedad de la situación. Además, el mismo hombre profirió amenazas de muerte contra su esposa, lo que derivó en la presentación de la denuncia y el inicio de actuaciones judiciales.

Con la orden correspondiente, efectivos de la fuerza se hicieron presentes en el domicilio señalado, donde se procedió al registro de la vivienda. El resultado del procedimiento fue considerado positivo, ya que se logró el secuestro de un fusil Máuser calibre 7,65 que había sido modificado y contaba con una mira colocada, además de un cuchillo con vaina de cuero ornamentada con monedas.

Posteriormente, el ciudadano denunciado fue notificado de las medidas inhibitorias dictadas por la autoridad judicial interviniente, que tendrán vigencia por un plazo de 90 días. El caso continúa en manos de la Justicia, que deberá evaluar los elementos incorporados a la causa y determinar los pasos a seguir.