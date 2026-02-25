En el marco de una investigación iniciada de oficio, la Fiscalía de Gualeguaychú intervino ante la presunta situación de maltrato animal que se conoció públicamente a través de la circulación de un video en redes sociales.

El fiscal Pedro Pascual explicó que la actuación judicial comenzó a partir de un informe que daba cuenta de las imágenes difundidas y que luego se amplió con la formulación de una denuncia formal por una posible infracción a la Ley 14.346, normativa que sanciona el maltrato y los actos de crueldad contra los animales.

“Se inicia de oficio con un informe por la circulación de un video y luego se amplía con la formulación de una denuncia que daba cuenta de una infracción a la ley 14.346”, detalló el funcionario judicial.

A partir de estos elementos, y con el material fílmico como prueba inicial, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento y el secuestro de tres canes que serían víctimas de maltrato. El procedimiento se llevó adelante con intervención de personal policial y de la Veterinaria Municipal, a fin de garantizar el resguardo sanitario de los animales y constatar su estado de salud.

El encuadre legal de la causa es la presunta infracción a la Ley 14.346. Según indicó Pascual, la prioridad fue retirar a los animales del lugar donde se encontraban, ante la sospecha de que allí eran maltratados. “La medida se solicita igual, es decir sacar los animales del lugar donde son maltratados”, remarcó.

En paralelo, el fiscal confirmó que el presunto responsable será formalmente imputado. “Se lo hace designar abogado defensor, que seguramente sea público, y se lo va a imputar por el delito de maltrato animal”, indicó, en referencia a la infracción prevista en la Ley 14.346.

Pascual también consideró importante aclarar cómo se avanza habitualmente en este tipo de casos. “Lo importante para dejar en claro es que en toda denuncia luego tenemos que contar con un informe de veterinario que acredite el maltrato del animal”, explicó. En este sentido, señaló que no es frecuente contar con evidencia audiovisual tan directa: “No es común que haya un video como en este caso, donde se pudo avanzar antes por contar con esa evidencia”.

Una vez concretado el secuestro, surgió la necesidad de encontrar un espacio adecuado para el cuidado de los perros. El fiscal aclaró que la Justicia no dispone de instalaciones propias para alojar animales rescatados, por lo que se coordinó su entrega en tránsito a personas que voluntariamente se ofrecieron a recibirlos.

“Hubo personas que se ofrecieron a recibirlos y así se coordinó. Nosotros los entregamos a quien se presentó a la Policía ofreciendo la guarda”, señaló. Además, destacó que vecinos y proteccionistas están realizando colectas para colaborar con los gastos que demande la atención y manutención de los canes, ya que el sostenimiento no corre por cuenta del Poder Judicial.