Un hombre de 34 años fue aprehendido en la madrugada de este viernes en las inmediaciones de Clavarino y Bolivia, luego de que la Policía de Gualeguaychú interviniera ante un supuesto hecho de violencia de género. El procedimiento permitió constatar que el individuo llevaba consigo 32 envoltorios con cocaína.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:45, cuando personal motorizado del Comando Radioeléctrico fue enviado al lugar en colaboración con efectivos de Comisaría Tercera para verificar la situación denunciada.

Al arribar, los uniformados interceptaron al hombre, quien se encontraba alterado y molesto. En el marco de un procedimiento preventivo, se le realizó un palpado de seguridad y se observó en el bolsillo delantero de su vestimenta un envoltorio de gran tamaño, el cual fue exhibido voluntariamente por el propio individuo ante la presencia de testigos civiles.

De inmediato se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, con colaboración de efectivos de Comisaría Primera. Tras las diligencias correspondientes, se constató que se trataba de un envoltorio de nylon transparente que contenía en su interior 32 envoltorios de nylon color negro con una sustancia polvorienta blanca.

El pesaje total arrojó 8,1 gramos y el test reactivo dio positivo para clorhidrato de cocaína.

Informada la Agente Fiscal en turno, dispuso la aprehensión del masculino y el secuestro del estupefaciente. El sujeto quedó alojado en dependencia policial, a disposición de la Justicia.