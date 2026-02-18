Después de las lluvias del domingo, las temperaturas y los niveles de humedad fueron aumentando progresivamente en el transcurso de la semana hasta este miércoles, cuando se alcanzó una máxima de alrededor de 33 grados. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, a las 11 de la mañana Gualeguaychú alcanzó una sensación térmica de 36 grados y una humedad relativa del 67%.





Se trata de un tiempo pesado que dará lugar a precipitaciones en las primeras horas del jueves. En ese sentido, el SMN anticipa la llegada de un sistema frontal a toda la provincia de Entre Ríos a partir de la madrugada de este jueves, y emitió un alerta amarillo que abarca a sus 17 departamentos.

Los meteorólogos señalan que las tormentas comenzarían en horas de la madrugada del jueves en los departamentos del sur entrerriano, como Gualeguaychú, y hacia la mañana se extenderá al centro y norte provincial.



En Gualeguaychú, las lluvias más intensas se registrarían entre las 8 y 10 de la mañana del jueves, momento en que el termómetro marcará temperaturas en torno a los 23 grados. En tanto, en horas del mediodía, las máximas serían de alrededor de 26 grados. Para las 18 horas, se espera que el tiempo empiece a componer y de paso a un viernes parcialmente nublado.



