El procedimiento empezó en el puesto de control vial de Paso Cerrito, Federación, en la frontera con Corrientes sobre la Autovía 14, donde personal policial intentó detener la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok durante un operativo de control vehicular e identificación de personas.

El conductor hizo caso omiso a la señal policial y continuó circulando. Ante esta situación, la Policía salió en su seguimiento y dio aviso a efectivos de las comisarías 20 y 23 de la Jefatura Departamental Federación, que se sumaron al operativo.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en el playón de estacionamiento de una estación de servicio YPF ubicada sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 296, en el acceso a Federación.

En la camioneta viajaban tres personas, quienes manifestaron que se trasladaban desde Corrientes hacia la provincia de Buenos Aires. Durante la intervención, el conductor informó que transportaban aves silvestres ocultas detrás de los asientos traseros.

Tras la requisa, los efectivos hallaron 70 pájaros jilgueros distribuidos en 18 jaulas con tramperas. Según se indicó, los ocupantes no contaban con la documentación ni habilitación correspondiente para el traslado de las aves.

Por el hecho tomó intervención personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de Federación, que procedió al secuestro de las aves por infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841. Los involucrados quedaron supeditados a la causa.

Fuente: AHORA