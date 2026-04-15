Un hombre de 42 años, oriundo de Gualeguaychú, fue hallado sin vida este jueves por la mañana en el Pabellón C de la Unidad Penal N°9 Granja El Potrero. De acuerdo a los primeros indicios, el fallecimiento habría sido producto de una afección cardíaca.

El hecho ocurrió minutos después de las 7, mientras el interno se encontraba en su celda junto a otros seis reclusos. Según relataron testigos, el hombre manifestó un intenso dolor en el pecho, alertó a sus compañeros y luego se desplomó sobre su cama. De inmediato, los demás internos dieron aviso al celador que ingresaba en ese momento para la apertura del pabellón, pero pese a la rápida intervención no pudieron reanimarlo.

El fallecido, domiciliado en la zona de Palavecino, era soltero y había trabajado como empleado municipal. Cumplía una condena de siete años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de 13 años. Además, tenía en trámite otra causa judicial por delitos similares.

Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo será trasladado a la morgue judicial del Cementerio Norte para la realización de la autopsia correspondiente, con el objetivo de confirmar las causas del deceso y descartar otras hipótesis. No obstante, las primeras evaluaciones apuntan a que una condición de salud preexistente habría derivado en un paro cardíaco.