Los restos de Lucía Karg, la joven de Villaguay que falleció tras una explosión en un bar de Villaguay, serán trasladados en las próximas horas desde Buenos Aires hacia su ciudad, para ser velados. La joven murió el último jueves en Buenos Aires, donde había sido derivada consecuencia de las graves heridas que presentaba en su cuerpo.

Lucía era trabajadora del negocio donde se registró un siniestro el viernes 27 de marzo, cuando -por razones que se investigan- una fuerte explosión dejó al menos cuatro heridos. Además de ella, quedaron en grave estado Nicolás y Martín –ambos también oportunamente derivados a Buenos Aires–, mientras que Esteban fue dado de alta pocos días después por no haber sufrido lesiones de consideración.

Según se informó en las últimas horas desde su entorno, Lucía será velada este martes de 7 a 11.30 en la Cochería “La Oriental”.