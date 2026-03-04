Este hombre de 46 años fue imputado en una causa judicial que se inició el 9 de diciembre de 2023, con un allanamiento en una vivienda en Luis N. Palma, entre Soldado Mosto y Misiones, como corolario de una investigación que comenzó en julio de 2022 por las denuncias de dos adolescentes de 16 años que afirmaron que Serrano las filmaba, fotografiaba y tocaba, a cambio de droga.

El acusado fue detenido ese 9 de diciembre de 2023 y se le aplicó una prisión preventiva en primer término y luego un arresto domiciliario que perduró hasta el 29 de abril de 2024. Quedó libre por un mes y el 13 de mayo volvieron a dictarle un arresto domiciliario que cumplió en una vivienda de Pueblo Belgrano hasta que firmó el juicio abreviado la semana pasada.

Este martes quedó firme la sentencia que lo obliga a permanecer encerrado en la Unidad Penal 9. El cómputo de pena, por todo el tiempo que permaneció con medidas preventivas domiciliaria, determinó que cumplirá su sentencia de 5 años y medio de cárcel el 26 de mayo de 2029.

En la denuncia contra Serrano, se estableció que le requería fotos íntimas de su cuerpo a una menor, que se las enviaba a través de Whatsapp o Instagram, a cambio de marihuana y cocaína. También le enviaba fotos de su cuerpo sin ropa y le requería sacarle fotos y videos desnuda, con bailes eróticos que le hacía hacer en el domicilio de Luis N. Palma donde se realizó el allanamiento. Incluso, creó una cuenta de Twitter (actual X) bajo el nombre de "Hellokitty" donde subía fotos de las menores con la finalidad de vender esas imágenes.

Contactaba a las menores por redes sociales y las convocaba a su domicilio. Sucedía los fines de semana y hacían “una previa”, pero algunas de las menores habían decidido no ir más a estas fiestas “para no quemarse”, ya que las fotos luego se subían a las redes sociales.

Esta situación llegó a oídos de un familiar de una de las menores y a partir de allí se realizó la primera denuncia. En algunas ocasiones los vecinos habían dado aviso a la Policía por la música alta o por algún conflicto en la vereda del domicilio.