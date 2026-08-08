Este viernes por la noche, minutos después de las 21 horas, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú informó sobre la explosión e incendio de una embarcación en el río Gualeguaychú, más precisamente en la zona del Parador Playa Papaya, en el Parque Unzué.



Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron durante la noche para controlar la situación. El operativo se inició con la presencia del móvil 38, al que luego se sumaron los móviles 31, para abastecimiento de agua, y 17, con refuerzo de personal y equipamiento. Por último, se sumó en apoyo el móvil 29.

Además, intervino personal de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Entre Ríos. Efectivos de la Comisaría Quinta constataron que la embarcación afectada se encontraba aparentemente en estado de reparación. Según informaron desde la fuerza policial, los oficiales se entrevistaron con el propietario del barco, un hombre de 78 años, quien manifestó que, al momento de descubrir la lona que cubría la nave, sintió inmediatamente una explosión.

Como consecuencia del hecho, el hombre sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo, por lo que fue inicialmente asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Centenario. Presentaba quemaduras graves de tipo A y B, por lo cual fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Según supo Ahora ElDía, también presentaba sus vías respiratorias comprometidas.

Una quemadura de tipo B (también conocida clínicamente como quemadura de tercer grado o de espesor total) es una lesión grave que implica la destrucción completa de todo el espesor de la piel, abarcando la epidermis, la dermis y comprometiendo los anexos cutáneos (folículos pilosos, glándulas sudoríparas) y las terminaciones nerviosas.

Las de tipo A, en cambio, son aquellas lesiones que afectan únicamente la capa más externa de la piel, es decir, la epidermis, y en ocasiones pueden comprometer de forma muy leve la parte superior de la dermis papilar.

En un primer momento, el damnificado fue trasladado este sábado desde la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario a la clínica privada Pronto, ubicada en el centro de la cuidad. Según confirmaron fuentes policiales a este medio, en el transcurso del mismo sábado el hombre fue trasladado a Paraná debido a la gravedad de su estado.