El incendio comenzó minutos antes de las 16 horas en una vivienda ubicada en las calles Aguado y Furques. Para mitigar las llamas, los bomberos voluntarios acudieron al domicilio con el móvil 38 y lograron extinguir el fuego.

Sin embargo, al momento en que arribaron los bomberos ya había dos ambientes de la casa comprometidos.

Luego, se solicitó la asistencia de la ambulancia para trasladar al dueño de la vivienda, aunque no trascendieron los motivos por los cuales se necesitó el traslado al Hospital Centenario.

Las causas por las que se inició el fuego son desconocidas. No obstante, semanas atrás, Bomberos Voluntarios difundieron una serie de consejos para prevenir las formas más habituales de incendio en los domicilios. Al respecto, destacaron la necesidad de revisar las instalaciones eléctricas, no sobrecargar tomacorrientes, ventilar y controlar el estado de los equipos eléctricos y vigilar el uso de velas, sahumerios y hornallas. También recomendaron mantener alejados los elementos inflamables de la exposición directa al sol, evitar la acumulación de grasa en la cocina, mantener limpios balcones y patios y revisar periódicamente los sistemas de gas. Por último, remarcaron la importancia de contar con un matafuego en buen estado dentro del hogar para una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.