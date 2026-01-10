El proyecto “Nuevo Archivo Municipal” fue una iniciativa que dio respuesta a la gestión documental local y abrió una nueva etapa para la preservación de la memoria administrativa de la ciudad.

El área de Archivo, que durante años funcionó dentro de las dependencias centrales del Palacio Municipal en condiciones precarias, hoy cuenta con una sede adecuada dentro del predio del ex Frigorífico, con infraestructura restaurada, equipamiento renovado y protocolos de seguridad acordes.

Sobre el estado en que se encontraba, Manuel Olalde, secretario de Gobierno y Modernización manifestó que “cuando asumimos el archivo presentaba en un estado de completo abandono, no sólo en su estructura y su mobiliario, sino también en el personal que lo compone. Y utilizamos el término abandono porque eran los mismos trabajadores los que se encontraban desmotivados por la misma estructura y por el mismísimo lugar donde debían trabajar”.

En el mismo sentido, el jefe de Archivo, Producción y Stock, Pablo Hernández, recordó que el sector carecía de reglas básicas para su funcionamiento: “Históricamente, el Archivo estuvo olvidado de todas las gestiones y no tenía un procedimiento de tareas o de trabajo. Cualquiera pedía una documentación y se enviaba y no quedaba ningún registro. Lo cierto es que no se tomaba de manera profesional. Era más un lugar donde iban los olvidados o castigados de cada gestión”.

En este marco, se resolvió avanzar con una transformación integral del espacio. “Fue el Intendente quien tomó la iniciativa de remediar este escenario, por eso sumamos al área a Pablo Hernández, quien junto al personal designado en ese sector se encargaron del traslado, remodelación y modernización del Archivo”, señaló Olalde.

“Me pidieron un informe detallado sobre las condiciones de trabajo y pude documentar que habían quedado de la gestión anterior 4.700 cajas tiradas, con documentaciones que se guardaban entre nidos de palomas, murciélagos o ratas, además de insectos, hormigas y cucarachas”, describió Hernández.

La reubicación dentro del complejo del ex Frigorífico implicó un reacondicionamiento profundo del inmueble. El personal del área tuvo un rol central en esa tarea, y el trabajo se realizó íntegramente con mano de obra propia y fue la Municipalidad la que proveyó la totalidad de los materiales necesarios, con una inversión aproximada de diez millones de pesos.

En una primera fase se concretó el saneamiento integral de la planta baja y la planta alta del edificio que ahora ocupa el Archivo en el ex Frigorífico, con la remoción de desechos de aves, restos de roedores, chatarra y suciedad acumulada que ponían en riesgo la salubridad.

Superada esa etapa, comenzaron las obras de restauración estructural: se recuperó la escalera, se renovó la instalación eléctrica en su totalidad y se colocó nueva iluminación. También se redefinieron áreas de trabajo mediante divisiones de durlock, se pintaron todas las paredes y se colocaron techos nuevos. En paralelo, se restauraron y acondicionaron los baños de la planta baja para garantizar condiciones sanitarias dignas para el personal.

Hernández subrayó el impacto que tuvo ese proceso puertas adentro: “Hasta antes de mudar el Archivo a instalaciones acordes, contábamos con un moviliario totalmente precario. No era extraño ver a personas sentadas en baldes de 20 litros o en lugares con instalaciones eléctricas deficientes, además de no contar con un baño propio o un aire acondicionado. Ese panorama quedó atrás con la instalación de estanterías recicladas de la sede anterior y la incorporación de nuevas estructuras de madera, además de la compra de sillas y mobiliario operativo”.

Según precisó el jefe de Archivo, “fueron 12 las sub-áreas que se reacondicionaron, y para cada una se adecuó un espacio en el predio del ex Frogorífico. Todo se realizó con mano de obra municipal. Se estandarizó el sistema eléctrico y se colocaron alarmas para mantener la seguridad del lugar. Además, las nuevas instalaciones tienen aire acondicionado y ventiladores industriales”.

Con la infraestructura en condiciones, el equipo elaboró un inventario detallado de los fondos documentales, aplicaron una nueva clasificación y realizaron la limpieza y el saneamiento de cada papel antes de su ubicación definitiva en las estanterías. Ese ordenamiento permitió corregir el desorden que dificultaba el acceso a la información y generaba riesgos para la conservación.

En materia de seguridad, la nueva sede cuenta con un sistema de cámaras CCTV con grabador digital que permite el monitoreo permanente, además de conexión a Internet para el funcionamiento de ese dispositivo. A la par, el área diseñó procedimientos específicos ante emergencias, con especial énfasis en protocolos frente a incendios, para resguardar tanto al personal como a la documentación.

El impacto humano de la transformación resultó uno de los ejes más destacados. “Esta gestión les dio dignidad a los trabajadores del Archivo, y desde un primer momento se mostró preocupada por lo calamitoso y lo indignante que era trabajar en esa área. En cambio, ahora, trabajamos bajo un sistema estandarizado y estamos digitalizando toda la documentación física y para dejarla en una base de datos virtual que sirva de respaldo”, sintetizó Hernández.

También remarcó la inversión en herramientas concretas: “Ahora hay una forma profesional para hacer el trabajo y se invirtió en todo lo necesario, como por ejemplo computadoras, escritorios, sillas ergonómicas, un sillón de oficina y luminarias; inversión que derivó en un lugar muy bonito para que esté el Archivo”.

Por su parte, Olalde remarcó el sentido estratégico del proyecto: “Este nuevo archivo tiene un perfil más técnico en lo que respecta a la conservación, lo cual lo transformó en un portal de acceso a la información pública, un derecho fundamental para encarar esta mejorar sustancial. Ahora, no sólo preservamos, sino que también lo abrimos a la comunidad. No sólo guardamos, sino que compartimos nuestra historia con todos. Es un gran paso hacia una gestión más transparente y una ciudadanía más informada”, afirmó.

En la misma línea, el funcionario destacó el próximo objetivo de la gestión documental: “La digitalización y la modernización del Archivo son pasos que van a permitir que las consultas de expedientes sean más ágiles y que sean accesibles a todos los empleados, los cuales convierten los datos conservados en un recurso vivo, dinámico y conectado con el siglo XXI”. Este proceso está previsto como la siguiente meta estratégica, con el propósito de optimizar la accesibilidad, reducir riesgos de deterioro y consolidar un sistema acorde a las mejores prácticas.