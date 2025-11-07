El evento marcó la finalización de diez semanas intensas de instrucción y formación, en las que los nuevos soldados atravesaron un exigente proceso de entrenamiento físico, técnico y mental que los preparó para incorporarse plenamente a las filas del Ejército Argentino.

Durante el acto, se hizo entrega de diplomas, boinas negras y distinciones a los egresados, símbolo de identidad y pertenencia de las tropas blindadas. Además, se reconoció al soldado voluntario Juan José Palma con las distinciones de Mejor Promedio General de Egreso y Mejor Camarada, en mérito a su desempeño y compromiso.

El jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2, teniente primero Juan Cruz Bermúdez Ávila, destacó el esfuerzo y la dedicación de los nuevos soldados, al remarcar que las diez semanas de instrucción representaron “un camino de exigencia física y mental, de disciplina y superación personal”. Según expresó, cada práctica y cada corrección fueron pasos en el trayecto de quienes eligen servir con honor, sentando las bases sobre las cuales se construye la vida del soldado argentino.

Puede interesarte

En otro pasaje de su discurso, Bermúdez Ávila agradeció el acompañamiento de las familias y subrayó el valor de la confianza depositada en la institución: “Han entregado lo más valioso que tienen, su esperanza. Sepan que esta casa también es de ustedes”, dijo con emoción ante los presentes.

El jefe de escuadrón también instó a los nuevos integrantes a mantener vivos los valores de San Martín, guiados por la honestidad, la lealtad y la responsabilidad. “Ser soldado no es solo portar un uniforme —recordó—, es vivir con honor y defender con valentía aquello que amamos: nuestra patria”.

Por su parte, el intendente Mauricio Davico felicitó a los egresados y resaltó la labor del Ejército Argentino a lo largo del país. “Como intendente y como gualeguaychuense, es un honor acompañarlos. Son quienes nos cuidan, quienes están presentes ante cada emergencia o catástrofe, y quienes defienden a nuestra patria”, expresó.

Puede interesarte

El jefe comunal destacó especialmente la incorporación de los trece nuevos soldados, a quienes consideró “patriotas que hoy comienzan una etapa de servicio al país”. También dedicó palabras de gratitud a las familias por su apoyo constante: “Acompañar este camino no es menor; es confiar y sostener una vocación noble que representa un verdadero compromiso con la Argentina”, afirmó.

El acto concluyó con el retiro de la bandera de guerra y un vino de honor compartido entre autoridades, soldados y familiares, en un clima de emoción y reconocimiento.