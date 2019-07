Tremenda pelea: "Â¡Sos una lacra! SeguÃ­ acostÃ¡ndote con los militares"

“Hubo un incidente, en un lugar muy top, no en el ‘palacio de las cucarachas’”, comenzó Alfano, al contar una información y Fernández estalló en vivo al pensar que estaba haciendo alusión al Palacio de las oportunidades, el local comercial de su novio, Martín Baclini, en Rosario.

“¡¿Perdón?! Me parece que te fuiste de tema, no le faltes del respeto porque hay gente que labura y mucho. Es una empresa que labura y mucho”, le espetó a puro grito Cinthia. “¿Alguien me explica?”, preguntó desconcertada Graciela. Y la bailarina salió con los tapones de punta.

“¡Sos una lacra, Alfano! ¡Sos una lacra! Sos mala gente, sos mala gente. Seguí acostándote con los militares. Conmigo no vas a joder, bicha mala, eso sos”, disparó Fernández y Ángel de Brito intentó mediar: “Cinthia si no habló del Palacio de las oportunidades, pisaste el palito”.

“No, que no tire palos. Que no se haga la tonta. A mí ironías, no. No soy ninguna boluda”, contestó indignada la bailarina. Luego, Alfano dio su descargo. “Soy tan extremadamente buena con la señora Fernández que pese a que mi abogado me ha dicho que le haga una demanda y atendiendo a que tiene problemas económicos y cría a tres niñas, la tengo detenida. Pero si te la buscás, la vas a tener”, amenazó la renombrada actriz.

Luego, Alfano explicó el porqué de su frase. “Yo no tenía idea que existía el Palacio de la oportunidad. Desde épocas antiquísimas, se le dice el palacio de las cucarachas a lugares donde se vive muy mal”, aseguró sobre la elección de sus palabras.